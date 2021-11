Papu Gómez se sumará al seleccionado argentino para los partidos con Uruguay y Brasil

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El mediocampista ofensivo Alejandro ‘Papu’ Gómez se integrará a la convocatoria del seleccionado argentino para los encuentros de Eliminatorias frente a Uruguay y Brasil, en la recta final de clasificación hacia Qatar 2022.



El volante del Sevilla de España no había sido originalmente llamado por el DT Lionel Scaloni, de cara a los duelos en Montevideo y San Juan. Sin embargo, la incertidumbre respecto de la situación del extremo Nicolás González (Fiorentina), quien dio nuevamente positivo de coronavirus, además de lo que ocurre con Lionel Messi y su rodilla izquierda, le abrieron la puerta al ex San Lorenzo.



También está en duda el desgarrado Leandro Paredes. al señalar que en PSG no están de acuerdo “en enviar a sus selecciones a un jugador que no está en forma física o que atraviesa fase de rehabilitación”.