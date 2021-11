Noche para la historia

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Hace 20 años, Oberá Tenis Club (OTC) inició un camino que lo llevó a transitar por la Liga Provincial, el Campeonato Argentino de Clubes (ex Liga C), la Liga Nacional B y el Torneo Nacional de Ascenso (TNA - actual Liga Argentina), recorrido que lo depositó en la elite del básquet argentino: la Liga Nacional.



El año pasado hizo su estreno oficial entre los mejores, pero debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19 no pudo debutar como local, ya que el certamen se disputó bajó la modalidad de burbujas.



Así, los hinchas del Celeste se tuvieron que conformar con ver a su equipo por televisión o streaming. Pero ahora, con el virus más controlado y sin perder de vista el necesario protocolo, llegó la oportunidad de asistir a la cancha para alentar en vivo y en directo.



En la actualidad, OTC es la institución de Misiones más encumbrada en el ámbito del deporte nacional. El representante de toda una provincia.



Y esta noche, desde las 21, recibirá la visita del múltiple campeón Quimsa de Santiago del Estero.



Será un encuentro histórico porque marcará el debut oficial como local del Celeste en la máxima categoría. La expectativa previa quedó plasmada en el interés de la parcialidad por adquirir las entradas anticipadas que se pusieron a la venta en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, que tendrá un aforo limitado por las restricciones vigentes.



En consecuencia, 25 años después de la participación de Luz y Fuerza de Posadas en la temporada 1995/96, un equipo misionero volverá a ser local en la máxima categoría.



El partido

En lo deportivo, en las primeras dos fechas como visitante el elenco que dirige Fabio Demti sumó un triunfo (86-68 ante Peñarol de Mar del Plata) y una derrota (99-85 frente a Ferro).



En el debut el Celeste desplegó un gran rendimiento -con Marvil Johnson intratable, autor de 36 puntos- y ganó sin sobresaltos en una cancha siempre difícil.



Ya en Caballito padeció altibajos y fue claramente superado el rival. Pero el torneo recién comienza, queda mucho por ajustar y el equipo está buscando su mejor versión colectiva. Las individualidades están.



El dato más positivo fue el acople de los norteamericanos Johnson y Samme Givens, quienes se sumaron al plantel después del Súper 20 y ya se muestran integrados.



Con relación al rival de esta noche, viene de ganar sus dos primeros juegos: 89 a 71 como local ante Unión de Santa Fe y 83 a 71 frente a Comunicaciones de Mercedes, en condición de visitante.



Quimsa es un equipo de real jerarquía que será una medida interesante para ver en qué nivel se encuentra el dueño de casa.



Las entradas

Desde la comisión directiva de OTC recalcaron que se cumplirán los protocolos indispensables, como uso del barbijo y distanciamiento, datos a tener en cuenta para disfrutar de la fiesta. Personal policial y colaboradores del club tendrán a su cargo las indicaciones al público.



Respecto al ingreso, los socios abonarán 250 pesos -con un máximo de dos entradas por familia-, costo que se mantendrá hasta las 12 de hoy. Luego sólo se venderán generales a un valor de 600 pesos.



En tanto, las anticipadas para el público en general cuestan 400 pesos y se venden hasta las 18 de hoy. Posterior a ese horario sólo se venderá el remanente como generales a 600 pesos.

22

Los años que pasaron del último partido de la Liga Nacional en Misiones. El 9 de diciembre de 1999, Estudiantes de Olavarría derrotó 81-66 a Boca, por la fecha 25 de la fase regular de la temporada 1999/2000.