Abel Pintos arrasó en una noche a puro coro

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Misiones siempre fue testigo del crecimiento de numerosos artistas que pisaron sus festivales en distintas etapas de su carrera. Es que la calidez de su gente hace que la Tierra Colorada los atraiga como a un imán.



Abel Pintos pisó por primera vez un escenario en la provincia cuando apenas era un niño y regresó, una vez más, el sábado en el marco de la 43ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba en Apóstoles, ya conociendo las bondades de ser padre y para presentar su nuevo disco El amor en mi vida, reflejo del momento que atraviesa a nivel personal.



Una multitud lo esperó desde temprano, tanto los que pagaron la entrada por un lugar privilegiado como los que apostaron su silleta más alejados del escenario, pero asegurándose poder escuchar la voz de su ídolo y divisarlo, aunque sea un poco.



Y el público no quedó decepcionado porque el cantante bahiense les regaló casi 30 canciones por más de dos horas, en un recorrido por álbumes como Abel, 11, Reevolución, Cien años, Todos los días un poco, La llave, Sueño dorado y su más reciente lanzamiento discográfico.



“No paro de pensar y sentir de alguna forma cómo muchos temores míos se están destruyendo. Lo que más me angustió en lo personal durante todo el horror, el encierro y la incertidumbre, era pensar cuándo íbamos a poder volver, no solamente a compartir música en directo y presencial, sino -y sobre todas las cosas- en este marco tan especial como lo son las fiestas nacionales en nuestro país, que significan tanto para la música, para la idiosincracia, para el orgullo de la gente de cada pueblo”, dijo Abel dirigiéndose a su audiencia, que le respondió con coreos de su nombre, aplausos y silbidos.



Cuando la euforia popular e impávida de música lo dejó continuar, sostuvo: “No puedo creer que estoy acá esta noche, no puedo creer esta postal. Les doy las gracias a ustedes por invitarnos y a Dios por permitirnos respirar un poco y recuperar las cosas que nos hacen bien”.



Florencia Barronis, la elegida

La apostoleña Florencia Eliana Barronis (22) fue elegida el sábado como la nueva reina de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate.



La joven fue electa entre once candidatas de distintas localidades de Misiones y de la vecina Corrientes. Al conocer el veredicto, Florencia no pudo contener las lágrimas por representar a su fiesta y a la gente de su ciudad.



En ese marco, la reina saliente, María Eugenia Martínez, fue coronada como la embajadora oficial de la fiesta.



Las candidatas tuvieron que hacer tres pasadas a lo largo de la noche ante una multitud de personas, en tanto la coronación se realizó minutos antes del esperado show de Abel Pintos.



Abelmanía desatada

Carteles con mensajes de cariño, remeras estampadas con su figura o letras de sus canciones, vinchas y fotos de recuerdo, formaron parte del clima durante el recital que empezó a la medianoche y se extendió hasta pasadas las 2 de la madrugada.



Abel estuvo acompañado por Mery Granados y Antonella Giunta, que además de ser sus coristas participaron activamente de varias canciones. Sin embargo, el mayor coro fueron las miles de voces misioneras que cantaron hasta las lágrimas.



La noche abrió con El amor en mi vida, del disco homónimo, del que también sonaron De mí, contigo, Espejo, Abrazándonos, El hechizo, Suave y elegante y Piedra Libre.



“Es muy emocionante estar esta noche compartiendo con ustedes por diversos motivos. En primer lugar hace muchos años que no veníamos a Misiones y en cada lugar de la provincia donde fuimos siempre nos recibieron con el mismo respeto, el mismo amor, la misma euforia con la que ustedes lo están haciendo esta noche, así que muchas gracias”, reconoció un emocionado Abel, que durante la noche hizo varias pausas para admirar y recibir el amor de su público.



El público cantó y alentó con frenesí y en un momento de silencio se escuchó a una fanática gritarle “¡Abel, te hago reviro!”, despertando inmediatamente la sonrisa cómplice del artista y las carcajadas de quienes estaban cerca.



Pero la noche siguió y con ella los éxitos Aquí te espero, Ya estuve aquí, Pájaro Cantor, Oncemil, No me olvides, El mar, Cien años, El adivino y otros tantos más.



Cuando la despedida parecía ser inminente, volvió al escenario de la Expo Yerba para entonar más de su sentimiento hecho canción. Y la hice llorar, el clásico del que los Ángeles Azules lo hicieron partícipe, sonó con fuerza y baile. Para ese entonces, la gente ya se había levantado de sus asientos y cantaba con las manos en alto.



Pero claramente la noche no podía cerrar sin otros clásicos del cancionero como Motivos, De solo vivir, Revolución, Sin principio ni final y Cómo te extraño.



Ya pasaban de las 2 de la madrugada, el show llegaba a su fin, pero la gente quería que esa noche fuera eterna y así se lo hicieron sentir al artista. El saludo final, los aplausos del cierre y el deseo de que el próximo encuentro no tarde tanto en llegar.