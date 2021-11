En San Pedro también cultivan sandías y esperan una buena cosecha

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Las frutas primicia comenzaron a salir y la familia productora espera tener mejores ventas. Una fruta promedio cotiza a unos 600 pesos y se resaltó su dulzura.



En tanto, desde la principal zona productora, en el Valle del Cuña Pirú, técnicos de organismos provinciales y nacionales vienen trabajando juntos para potenciar la oferta de frutas misioneras. Y se destacó el trabajo en nuevas variedades así como el acompañamiento a productores en semillas, insumos y la guía profesional para obtener mejores resultados (ver Más variedades…)



En la colonia Santa Rita, de San Pedro, a 9 kilómetros de la ruta nacional 14, una familia comenzó a producir sandía bajo cubierta, una alternativa para mejorar la economía familiar y diversificar la chacra. La primera experiencia está arrojando muy buenos resultados. En estos días comenzaron a cosechar las primicias, con buenos tamaños y excelente textura, dulzor y sabor. Si bien se presentaron algunos percances, la familia mostró entusiasmo.



El cultivo de sandía bajo cubierta permite cosechar las primeras frutas, incluso en los últimos días de octubre a diferencia del cultivo tradicional, opción que resulta interesante, si se tiene en cuenta que las heladas suelen extenderse y durante la primavera las temperaturas son altas, la producción temprana evita que las frutas sean castigadas por el sol.



Este panorama del aumento de la temperatura e impacto en las frutas es posible de anticipar y en este caso la familia busca cubrir las frutas con ramas y hojas de banana.



Por otra parte, y uno de los motivos de optar por esta alternativa es disponer de frutas para comercializar ya en noviembre cuando comienza a aumentar la temperatura y la sandía se convierte en una propuesta atractiva refrescante, muy elegida por las familias además por su dulzura.



“Comenzamos a cosechar las primicias, estamos muy contentos porque si bien todavía no podemos estimar números, las primeras presentaron un muy buen tamaño y la gente se entusiasmó con tener el producto acá en la zona, porque lo están pidiendo mucho . Esperamos seguir produciendo muy bien”, indicó Adela Grahl, que junto a Luis Fernández apostó al cultivo.



La familia comenzó con mil plantas de sandía, una de las variedades es la híbrida Lara y la otra redonda comercial, que se adaptaron muy bien al sistema bajo cubierta.



Y así como hay frutas maduras, una importante cantidad está en la etapa final de crecimiento, otras más pequeñas y las guías más nuevas cuentan con flores, por lo que no se puede estimar la cantidad de frutas. En la primera semana cosecharon cerca de 20 unidades, que pesan entre 8 y 12 kilogramos cada una y son comercializadas en la chacra a 600 pesos y a domicilio a 700.



La familia, que anhela adquirir un móvil que les permita transportar el producto hasta las zonas de venta, piensa seguir con dicho cultivo el próximo año, ampliando la cantidad de plantas y solicitando asesoramiento técnico a fin de obtener mejores resultados.



“Nos hemos encontrado con complicaciones durante el proceso de cultivo, las resolvimos, pero el año que viene queremos tener la ayuda de un técnico. Ahora ya tenemos más conocimientos con las pruebas y errores de esta primera experiencia. Es una alternativa para mejorar nuestra economía”, señalo Grahl.



Y aseguró “Es una alternativa muy buena, funciona muy bien. Creo que con la ayuda técnica llegaremos bien con los tiempos que conlleva el proceso, sobre todo en qué momento comenzar a sacar los plásticos, los cuidados de las plantas para que no se enfermen, por ejemplo. Económicamente la vemos como una excelente opción y la idea es mejorar el año que viene”.



En el municipio, esta representa una de las primeras familias que innovaron en el cultivo de sandía, y lo hacen de manera orgánica.

Más variedades desde Misiones

Una de las zonas de mayor producción de sandías en la provincia es la región del Valle del Cuña Pirú, en la zona Centro de la provincia. Desde allí el técnico Mauro Colina, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, resaltó que este año se percibe un crecimiento en la producción de las frutas. Y rescató el profesionalismo en las estrategias de los plantadores para elegir mejores variedades de frutas, así como el acompañamiento técnico de varios organismos provinciales y nacionales.



“Desde fin del año pasado hemos formado una mesa interinstitucional junto a la Secretaría de Agricultura Familiar de Misiones y de Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Ministerio del Agro y la Producción y el Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria (Senasa), el municipio de Ruiz de Montoya y algunas empresas privadas. Esta unión permitió mejorar la llegada del trabajo con los productores a los cuáles se les brindó asistencia técnica e insumos para reforzar sus plantaciones”, comentó el técnico.



Se señaló que en la región hay entre 90 y 120 hectáreas plantadas con sandías. “Lo que estamos viendo es un cambio muy interesante en el manejo de las plantas, hay entre 45 y 50 productores que están sacando adelante esta fruta. Se están logrando nuevas variedades y se empiezan a ocupar tecnologías que estaban disponibles para obtener mejores resultados”.

