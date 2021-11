Se refugiaron en Misiones tras huir de la inseguridad

lunes 08 de noviembre de 2021 | 4:30hs.

Cristian Reynoso (46) y su esposa Nancy Riscica (46) llegaron a Misiones desde Buenos Aires escapando de la inseguridad junto con su hijo Geremías (10) y el perro Aragog.

Ahora en Jardín América encontraron su lugar en el mundo y no quieren retomar el regreso a La Matanza, ciudad bonaerense donde residían hasta hace unos meses.

“A mí, en mi propia casa me apuntaron con una pistola y me robaron en 2016”, empezó contando el hombre a El Territorio, uno de los motivos de su decisión de dejar todo y empezar de nuevo en el otro extremo del país. El hecho traumático fue la semilla de la idea de emprender el viaje a la tierra colorada.

En junio de este año llegaron al rojizo terruño, bordeando primero el río Uruguay y luego el Paraná. “Misiones es hermosa, la gente es muy cálida y nos atrapó por su naturaleza, la diversidad de aves es increíble”, precisó la mujer.

Además la pareja destacó que por estos lados uno puede quedarse hasta tarde en la calle y nada sucede. “Allá no podés salir después de las seis de la tarde”, mencionó Reynoso.

Otra de las razones que motivó el traslado de la familia desde La Matanza hasta Jardín América fue la búsqueda de bienestar para su niño.

El chico tiene 10 años, padece Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), diagnosticado cuando tenía 5 años, y desde entonces está bajo tratamiento médico y acompañamiento terapeútico. “Allá a la escuela si no estaba medicado, no le permitían ingresar, tenía atención con psiquiatra y psicólogos, además de tener una maestra particular”, contó la mujer.

En tanto, su esposo añadió que “en Buenos Aires mi hijo no quería ir a la escuela, acá en Jardín América es todo lo contrario, ya no está medicado, las maestras son muy atentas con él y cada vez que tiene que ir a clases quiere ir corriendo a encontrarse con sus compañeros”.

La familia recorrió ya distintos municipios de la tierra colorada, entre ellos Alba Posse, Puerto Iguazú, Puerto Piray y ahora Jardín América, donde la pareja hace artesanías y exhibe al público frente a la céntrica plaza Colón de la localidad.

El viaje que los trajo a Misiones tiene otro destino en agenda proximamente. “Cuando nuestro hijo termine de cursar este año vamos a pasar por Buenos Aires a saludar a los familiares que tenemos allá, luego seguiremos viaje hacia el Sur del país, somos artesanos y costeamos el viaje vendiendo lo que producimos”, concluyó el hombre. z