Los auténticos lanzaron su primer álbum tributo

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

En medio de la celebración por sus 35 años de historia, Los Auténticos Decadentes lanzaron A, la primera entrega de la trilogía de discos ADN, con los que rinde tributo a la amplia gama de canciones que sirvieron de inspiración para sus propias creaciones.



Para este ecléctico repaso, disponible en plataformas digitales, en CD y en vinilo, la banda contó con invitados de lujo como Rubén Rada, Natalia Lafourcade, Panteón Rococó, Roberto Pettinato, Attaque 77, Bándalos Chinos, Los Pericos y Santaferia.



Junto a ellos, el numeroso combo aborda clásicos como Los viejos vinagres, de Sumo; y Golpes al corazón, de Los Tigres del Norte; ambos cortes anticipados a través de sendos videoclips.



También forman parte del repertorio en este primer disco Ay, qué dolor, de Los Chunguitos; Una luna de miel en la mano, de Virus; Seguir viviendo sin tu amor, de Luis Alberto Spinetta; No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, de Los Abuelos de la Nada; Ayer te vi, de Rada; y Live is life, la canción de la banda austríaca Opus.



“Es loco porque cuando hacés un disco, mal que mal, tenés el límite de las canciones que tenés; pero cuando hacés un disco de covers no hay límite, podés no parar nunca”, había contado semanas atrás el músico Jorge Serrano a Télam, al referirse a esta trilogía.



La placa fue producida por los integrantes del grupo Martín “Moska” Lorenzo y Mariano Franceschelli, junto con Gustavo Borner; y la portada es obra de Alejandro Ros. En tanto, la publicación de los discos D y N está prevista para el año próximo.La edición de este primer disco llega en momentos en que el grupo realiza una serie de shows para celebrar sus 35 años de historia.