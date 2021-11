¿Renace el amor? Icardi publicó una fotografía familiar junto a Wanda Nara y sus dos hijas

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

La historia de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi en las últimas semanas ha sido desconcertante.



Ahora, después de rumores que parecían indicar una nueva separación, el futbolista compartió una foto junto a su esposa y dos de sus hijas, en un avión en Milan.



La foto en cuestión muestra a parte de la familia de Wanda y Mauro en un avión privado y, en lugar de un mensaje, el futbolista solamente puso la ubicación: “Milano”.



El retorno de Mauro Icardi a las redes ya había sido con un posteo vinculado a su relación con Wanda. El delantero de Paris Saint-Germain desmintió los rumores de separación junto a una foto en la que se ve la mano de Wanda sosteniendo una cerveza en la pileta y un mensaje claro: “Qué lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría”.



Mientras tanto, la empresaria y el futbolista siguen con sus respectivas vidas. Ella, en Milán, entre paseos de compras, encuentros con amigos y actividades laborales. En la noche italiana, se mostró a bordo de un imponente automóvil Lamborghini. “Rápido como el rayo”, escribió a modo de piropo para el deportivo.



Entre los cientos de miles de comentarios se destaca el de Icardi. Dos emojies de fuego. Escueto, pero claro, aunque sin obtener respuesta de la empresaria. O acaso sí, la indiferencia, quizás la peor de todas.



Previamente, Wanda había subido una imagen en la playa, manifestando sus ganas de estar cerca del mar. Y durante la tarde, compartió un video de su imponente piscina en la casa de París. Sus constantes movimientos virtuales hacen confundir hasta a sus propios seguidores, que no pueden detectar su verdadera ubicación por más de un día.



A todo esto, Mauro siguió con su estrategia de reconquista desde que reactivó su cuenta de Instagram. Durante la mañana francesa subió una romántica foto con Wanda, frente a una fogata y con su ya clásica boina gauchesca. Simultáneamente, compartió un enigmático mensaje en sus historias: “Acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo”. Estaba claro que no se refería a su carrera deportiva, aunque luego siguió con otras publicaciones relacionadas al París Saint Germain, para dejar a libre interpretación de sus seguidores el texto.



Sin embargo, algunos protagonistas claves empiezan a mostrar sus cartas. Mientras Icardi se tomaba la cerveza que le había mantenido fresca su mujer, Ana Rosenfeld hacía una de sus primeras referencias públicas a la situación.



“Me sorprendió, veía una pareja muy bien formada, donde había mucho cariño, mucho respeto, realmente compinches y compañeros, que se repartían muy bien las tareas, y nunca me imaginé que pudiera imaginarse Icardi cometer una travesura, porque en definitiva es como que ya está ventilada la travesura”, comentó sin filtro la abogada y amiga de la empresaria.