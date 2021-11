Mica Viviconte: “laburar en la tele es un privilegio”

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Al calor de Combate, la pista del Bailando o el panel de Moria Casán, Mica Viciconte (32) se formó como la concursante ideal de cualquier reality o talk show, sea de acá o de cualquier parte. Su destino en MasterChef Celebrity estaba como marcado y hoy debutará en la tercera temporada de las “cocinas más famosas de Argentina” para, seguro, servir mucho más que platos que contenten al jurado.



Porque a diferencia de muchas otras influencers exitosas, no por nada su cuenta de Instagram tiene 2.7 millones de seguidores, su carrera de mediática del siglo XXI se destaca. Su vena competitiva y verborragia punzante, mezclada con una gélida belleza como de amazona vikinga, la hicieron elegida en la TV, pero también del teatro como del cine.



“La vida pública es también lo que uno elige contar”, dice, en una entrevista íntima con Ciudad, a propósito de su estreno en la pantalla de Telefe y en medio de los fuertes rumores de embarazo, sobre una fama que mira con desconfianza. Su relación de pareja con Fabián Cubero y los enfrentamientos que la pusieron frente a Nicole Neumann parecen haberle enseñado más de una sola cosa sobre la farándula y el estar en el ojo mediático.



Con orgullo, Mica recorre sus comienzos en el medio artístico, las renuncias que hizo y los frutos que obtuvo. ¡Y no deja margen de dudas! “Logré tener mi techo o cosas materiales, que en su momento no me podía comprar, como un sommier. Laburar en la tele es un placer, no puedo decir que es un trabajo”, afirma, rotunda como un punto y aparte.



-Sos una persona a la que le gusta competir. Te fue muy bien en Combate, en el Bailando y te animaste al Cantando. ¿Cómo te llevás con la cocina?

Me llevó bien, me gusta, pero no soy profesional ni mucho menos. Uno se da maña en la cocina de su casa, cuando tenés que cocinar para comer, pero la persona que es competitiva, es competitiva en todos lados. No cambia según el desafío que tenga.



Me gusta superarme y este es un programa donde uno no lucha contra el otro, sino más con uno mismo. Así que estoy intentándolo.



¿Cuáles son las complicaciones que venís teniendo en el reality?

Uno cocina todos los días en su casa, pero comidas más simples y no con tantos detalles, sabiendo los ingredientes que tenés, las recetas y que podés ir al supermercado si te olvidás algo. En MasterChef eso no pasa, tenés tiempos para cocinar, tiempo para entrar al súper y eso es una complicación. Si te olvidaste de algo, tu cabeza tiene que procesar cómo resolverlo, cómo suplir ese faltante que tenés. Cómo servís el plato, cómo lo emplatás y todo eso es muy difícil.



¿Qué tal el jurado? ¿Tuviste cruces con alguno de ellos?

Cada uno tiene su personalidad muy marcada. Germán Martitegui es una persona que demuestra hacia afuera una cosa, tiene un caparazón, pero yo creo que internamente él no es así. Debe ser una persona compañera, pero no lo conozco tanto. Damián Betular me parece un amor y Donato de Santis también.



Sabemos que a vos si no te gusta algo, sos de decirlo, de exponerlo y eso es una competencia como MasterChef Celebrity es muy funcional al programa.

Sí, eso me nace de adentro. Soy calentona (risas). ¡No puedo ser falsa! Siempre digo lo que pienso, pero con respeto. Jamás le falto el respeto a nadie, pero sí doy mi opinión, mi contrapunto y si hay que defender el plato, yo lo defiendo a morir. Los defiendo como si fueran mis perritos, a más no poder. Yo cuando llevo el plato les digo “es espectacular”.



¿Te ves como ganadora?

Siempre. Todos deberíamos entrar con la cabeza de querer ganar. Después a medida que avanza el juego podés quedar eliminada, pero eso es parte del juego. Yo siempre voy a intentar llegar. La competencia te lleva a querer siempre más. Es interesante porque uno cocina lo que cocina en su casa y ahí viene uno y te saca un elemento, viene el otro y te saca otro ingrediente. Ahí uno dice “dejen de sacarme que no sé que carajo hacer”.



¿Cómo recibe Fabián Cubero, tu novio, esta versión tuya gourmet?

Fabián está contento porque generalmente el cocinaba más que yo y ahora se cambiaron los roles. Para practicar necesito cocinar, así que él está feliz y me acompaña en todo. Le divierte, está entusiasmado con verlo y está esperándolo para poder disfrutarlo.



¿Qué análisis hacés de tu carrera desde tus comienzos y lo que representás para mucha gente que se siente reflejada en tu historia?

Mi historia la llevo súper contenta. Yo el mensaje que siempre quise dar es que uno a veces se queda en su casa sin ir a buscar el sueño o el deseo de trabajar de lo que le gusta, de buscar una profesión o de salir de la zona de confort. Eso fue lo que permitió animarme a volar. Yo amo Mar del Plata, amo mi ciudad, me encanta, estudié para guardavida, para ser profesora de natación, pero es muy difícil entrar. Tenés que tener un contacto político y yo no era conocida. Entonces yo dije “si esto no se puede, yo no quiero trabajar en Mar del Plata de otra cosa” quiero ir a buscar laburo y ahí fue cuando decidí venirme a Buenos Aires.



Qué te pasó con el encontrarte con la fama que te dio un programa tan popular y con tantos seguidores como Combate y después pasar por el Bailando que te hizo más conocida?

Descubrí que trabajar en la tele hace que tu vida sea pública. No sé si es algo negativo porque mentiría si dijera que tiene algo negativo, porque de la vida pública uno cuenta lo que quiere. Hay cosas que no se necesitan contar en la tele. La vida pública es también lo que uno elige contar. Lo que vos no quieras contar el medio lo va a respetar porque no se van a enterar. El estar en la tele tiene un montón de beneficios.



En Mar del Plata era repositora y estaba ocho o nueve horas levantando cajas, con peso. Eso es trabajar. Laburar en la tele es un placer, no puedo decir que es un trabajo.



¿Por qué pensás que no es un trabajo?

Sí, tengo carga horaria, también me canso, pero es un trabajo que yo siento que es un privilegio tenerlo. Me costó venirme con todos los miedos que tenía, pero por suerte lo hice. Salir de la zona de confort para mí fue eso. Entrar a MasterChef también es eso porque sentía que iba a quedar expuesta. De última, es una experiencia más que tengo.