Adriana Aguirre y su amor con Diego Maradona

domingo 07 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

La serie Sueño bendito sigue generando polémica. En la trama apareció ahora una vedette con la que el Diez pasa una noche al llegar a Boca.

En una entrevista con el ciclo Nosotros a la mañana, Adriana Aguirre reveló entre lágrimas: “Estuve enamorada de él”.

En diálogo con el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, la vedette aseguró que quería sacarse de encima un montón de mochilas y se mostró enojada con la producción de la ficción de Amazon por la manera en que contaron su historia: “Me parece un horror, hay una ley que protege la intimidad de las personas que nunca se cumplió ni se cumple en este país. Yo entiendo que es una ficción, que no se utiliza mi nombre, pero soy igual, esa risita así, esa peluca rubia”.

También Aguirre manifestó furiosa: “¿Sabes lo que me indigna? Primero, yo no era bolichera. Segundo, no andaba besándome con los hombres en los boliches y tercero, yo no lo conocí a Diego de esa manera”. Luego, agregó: “No fue así la relación. Yo siempre fui una lady, una señora donde en aquel momento era todo muy glamoroso. No me representa”.

Por último, aclaró: “Yo estaba soltera. Tampoco tenía relación con Coppola, por eso digo que no se ajusta a la realidad. A Diego lo conocí en un canal de televisión donde nos hicieron una nota a los dos, a fines del 81. Él jugaba en Boca y yo para Sportivo Barracas. Mi admiración hacia él nace a través del fútbol. No sabía que las hermanas tenían tanta admiración hacia mí, pero me parece una falta de respeto después de tantos años sacar a reflotar algo que uno tiene que salir a confirmar porque esa cara es la mía”.