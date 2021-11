Angelina Jolie y Salma Hayek se hicieron muy amigas tras grabar el filme ‘Eternals’

domingo 07 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

A lo largo de los años, las películas de Marvel nos han mostrado grandes equipos y amistades entre superhéroes, las cuales no son exclusivas de la pantalla grande.

Muchos de los actores que dan vida a estos seres con superpoderes y habilidades extraordinarias tienen amistades igual de increíbles o incluso mejores que las que vemos en pantalla. Tal es el caso de Angelina Jolie y Salma Hayek.

Angelina Jolie y Salma Hayek presumen largas y exitosas carreras en Hollywood. No obstante, a pesar de tener más de 30 años en la industria del cine, las actrices nunca habían coincidido en un proyecto cinematográfico hasta que Marvel las juntó.

En 2019, la producción de la película de Marvel, ‘Eternals, permitió que Angelina Jolie y Salma Hayek finalmente trabajaran juntas. Su conexión en el rodaje provocó que hicieran clic de una forma tan profunda que hoy en día se consideran hermanas.

Durante una entrevista del tour promocional de la película, Angelina explicó que a pesar de que ambas han estado durante largo tiempo en la industria no habían tenido la oportunidad de conocerse pero ‘Eternals’ cambió eso y le dio “uno de los más grandes regalos” de su vida con Salma Hayek.

Conocerse y trabajar juntas permitió que las actrices desarrollaron una amistad muy cercana que hoy les permite sentirse como familia.

Este sentimiento de hermandad también es compartido por Salma Hayek quien en entrevista para Elle reveló que Angelina es su “hermana del alma”.

Descubrí a una hermana del alma que se parece a mí en muchos aspectos. Sentí que la conocía de toda mi vida.

Durante una conversación con Linet Puente, Angelina Jolie reconoció que este proyecto le dejó a quien se ha convertido en su mejor amiga: “Amo a Salma, puedo ir con Salma para siempre. Es uno de los más grandes regalos que me dio esta película. Hemos estado juntas en este negocio desde hace mucho tiempo y realmente no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy social y nunca pasamos tiempo juntas. Y ahora somos amigas y somos muy cercanas, ella es mi hermana, la amo y ella es brillante, amable y maravillosa”, reconoció.

El vínculo de hermandad que ahora comparten ha permitido que las actrices disfruten de su vida juntas más allá de grabar una película o de deslumbrar en la alfombra roja. Su amistad ha orillado que incluso Angelina descubra y viva de cerca tradiciones mexicanas muy queridas por Salma.

Por ejemplo, en septiembre, el cumpleaños 55 de la mexicana, Angelina Jolie debutó con la tradicional “mordida”, acto en donde se empuja al cumpleañero contra la torta

En este festejo Angelina fue quien empujó a Salma y su acción fue documentada en un divertido video que ya tiene millones de vistas en Instagram. Jolie afirmó que estaba nerviosa y le fue difícil empujar a su amiga. “Fue una empujadita muy gentil. Sí, para serte honesta, para mí, fue un tanto difícil, pero ahora siento que se la debo de regreso para mi cumpleaños, así que se las va a tener que ingeniar”, comentó.