El presidente relevó de secreto a siete ex funcionarios

domingo 07 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández relevó al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, al ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis y al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo de “la obligación de guardar secreto y confidencialidad” para que puedan declarar en la causa que se sigue por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en la que el ex presidente Mauricio Macri se encuentra como imputado.

Así quedó oficializado ayer mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 762, que lleva la firma del presidente Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro de Justicia, Martín Soria.

La decisión presidencial alcanza además al ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Pablo Cecati, al ex titular de la Casa Militar José Luis Yofre, a Alejandro Daniel Guglielmi y a la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño para que puedan dar testimonio en el marco del expediente que instruye el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

La normativa responde así a un pedido formulado por Bava “en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales y eventuales planteos de las partes”.