Últimas movidas en el tablero electoral

domingo 07 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

En el tablero electoral se hacen las últimas movidas para que todas las piezas estén colocadas. Son los pasos previos para iniciar la jugada final. El domingo 14 se sabrá si cada uno cumplió con el estratégico rol encomendado y si sirvió de algo haber cambiado algunas piezas como sucedió con el oficialismo nacional para conseguir mejores resultados, o si la postura más dura de la oposición sumó o restó votos. Como en el ajedrez, la fortaleza de los jugadores hasta el último minuto es importante para obtener resultados, porque como se sabe la amenaza de la derrota es más terrible que la derrota misma. Lo cierto es que, de cara a las elecciones generales del domingo, hasta las 8 de la mañana del viernes 12, los candidatos podrán hacer propaganda política, ya que a partir de ese momento comenzarán a regir las prohibiciones ante la veda electoral. De esta manera, los candidatos aprovecharán al máximo hasta el jueves inclusive para hacer actos públicos de campaña, proselitismo electoral y en el medio, como se hizo hasta ayer, los sondeos preelectorales que por estas horas están a la orden del día. El trabajo de Zubán Córdoba y Asociados de esta semana muestra que nadie brilla en cuestión de buena imagen en el país. Como dice en el tango Cambalache, se han igualado las principales figuras del oficialismo nacional y la oposición. Llama la atención, más allá que no sean candidatos, que Cristina Fernández al hablar de muy buena imagen aún sostenga el 26%; pero claro, en el otro extremo la muy mala supera el 60%. De igual extremo a extremo, Mauricio Macri apenas llega a un 12% de muy buena imagen y como muy mala el 36%. En esta encuesta nadie brilla en el firmamento político. Quien aspira a las próximas elecciones a ser candidato a presidente de la nación, Horario Rodríguez Larreta le creció la imagen negativa últimamente. Como se dijo no hay excepciones en esta lista; por caso, el presidente de la Nación, Alberto Fernández conserva sólo el 17% de muy buena imagen y como muy mala el 56%; lo mismo Axel Kicillof: tiene 23% de muy buena imagen, pero en el extremo opuesto, 61% de muy mala imagen. De esta manera, si la búsqueda de votos fuera por cuestión de imagen estos dirigentes al ser referentes de sus espacios políticos, no ayudarían mucho a sus candidatos a diputados nacionales o senadores. Hay una pregunta que la encuestadora lanza y sería oportuno que tengan presente todos los dirigentes. Cuando consultaron si apoyarían un gran acuerdo nacional para que las principales fuerzas políticas dialoguen sobre temas fundamentales del país, un 46% respondió que está muy de acuerdo y otro 24% de acuerdo, para que procedan de esta manera. Es decir, más allá de las elecciones del domingo 12, casi un 70% de los argentinos, según la encuesta citada, está esperando una muestra de madurez de toda la dirigencia nacional para ocuparse de temas que impactan en la sociedad y no seguir ampliando la grieta como una herramienta electoral.

En tal sentido, al finalizar la semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a una mesa de trabajo integrada por el gobierno nacional, la oposición, empresarios y trabajadores, para definir acuerdos de largo plazo.

Las elecciones

En lo específicamente electoral, el próximo domingo se elegirán 127 diputados en todo el país y 24 senadores en ocho provincias. También al respecto, la consultora Zubán Córdoba y Asociados muestra que muy pocos ciudadanos modificarían sus votos respecto a septiembre a nivel nacional.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de resultados según las encuestas difundidas en la semana, todo indica un triunfo sin sobresaltos de la lista encabezada por María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio, sobre Leandro Santoro del Frente de Todos y Javier Milei, en el tercer lugar.

Donde se achicaría la diferencia entre el oficialismo y la oposición sería en la provincia de Buenos Aires, donde el partido que gobierna la Nación habría logrado repuntar algunos puntos, aunque algunas encuestas señalan que la diferencia se amplía unos puntos. De todas las encuestas publicadas ninguna da ganador a la lista del gobierno que encabeza Victoria Tolosa Paz. No obstante, se contempla un alto nivel de indecisos y los bajos porcentajes que obtendrían dirigentes como José Luis Espert, Nicolás Del Caño y Florencio Randazzo, aunque le permitiría acceder a una banca y más atrás, Cynthia Hotton. Lo cierto es que varias encuestadoras no quieren cometer errores y corrigen sus números con los resultados de las Paso. Juntos por el Cambio quiere que los días pasen sin sobresaltos porque consideran que la elección esta ganada. Por el lado del Frente de Todos, todo es cuesta arriba, apuestan a mayor participación de sectores que simpatizan con el peronismo y sacarles votos a los espacios chicos que no comulgan con el macrismo.

En medio de la negociación

Las elecciones llegan al país en medio de la negociación por deudas contraídas con el Fondo Monetario Internacional, donde se siguen endureciendo posiciones entre el gobierno actual y anterior. Al finalizar la semana, el presidente Alberto Fernández defendió la forma en que el gobierno lleva adelante las negociaciones con el FMI por los 44 mil millones de dólares tomados durante la gestión de Cambiemos. Justamente en la semana, Mauricio Macri había dicho que en cinco minutos resolvía la negociación con el FMI y como respuesta, el actual presidente le dijo que fue el mismo tiempo que usó para endeudar a todos los argentinos durante generaciones. No obstante, consideró que un arreglo rápido sería posible, si se aceptaran las condiciones impuestas por los acreedores. Como todo lo extraño que sucede en la historia del país, esta vez la Argentina muestra un crecimiento en torno al 10% según apuntó Alberto Fernández, pero se agita un clima de extrema tensión. Es que también es cierto que la inflación no perdona a nadie e intranquiliza a todos, sumado a un dólar paralelo que llegó a 200 pesos. También es verdad que la moneda norteamericana tomó un nuevo impulso, porque el país está expectante por lo que sucederá el día después de las elecciones.

En cuanto a Macri no tuvo la mejor semana y resultó muy cuestionado al agarrar y tirar en el agua un micrófono de C5N, que es el canal más crítico de la gestión de Juntos por el Cambio. Además, echó por tierra el discurso de Cambiemos de que son muy fieles y respetuosos de quienes piensan distinto. El gesto fue otro y recibió el repudio de las asociaciones y entidades periodísticas del país. La situación se produjo en presencia de dirigentes del denominado núcleo duro del PRO y esta vez sin movilización, durante su traslado hasta los tribunales federales de Dolores, donde concurrió a presentarse en la causa que sigue el juez subrogante Martín Bava por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Macri luego pidió una breve disculpa por Twitter, en cambio los del núcleo duro el PRO buscaron minimizar lo sucedido cuando siempre maximizan todo, como la repudiable frase de Patricia Bullrich, que habló de que Cristina Fernández se estaba escondiendo en los momentos difíciles, cuando en realidad se había sometido a una intervención quirúrgica.

En Misiones actos y búsqueda de fiscales

Como se indicó, hasta las 8 de la mañana del viernes se podrá realizar propaganda política. En el caso de Misiones, la mayoría de los espacios políticos están terminando de hacer los ajustes para lo que será la jornada electoral. Algunos como en el caso del Partido Obrero, que lleva como primer candidato a diputado nacional a Eduardo Cantero, fueron concretando actos en distintas localidades como San Pedro, Colonia Delicia, Victoria y 2 de Mayo. En materia de actos, Cantero estaría cerrando la campaña el miércoles en Eldorado, para luego abocarse a los últimos recorridos en los barrios y ajustar la estrategia para el domingo.

Del mismo modo, Ninfa Alvarenga del partido Libertad, Valores y Cambio, aprovechó la semana para recorrer medios de comunicación de la zona Centro, como Oberá para tomar también contactos con los referentes de 2 de Mayo y luego Puerto Esperanza. La semana concluyó con reuniones con empresarios y emprendedores de Apóstoles, más la propaganda con ayuda de los jóvenes liberales en la costa de Posadas. Tras seis meses de campaña, Alvarenga se muestra con muchas expectativas por las adhesiones que fueron cosechando y en la semana terminarán el armado de la lista de fiscales para el domingo.

Actos y militancia

En el último tramo de la campaña, desde la lista del Frente de Todos encabezada por Isaac Lenguaza destacan haber logrado la adhesión de más organizaciones, partidos provinciales, agrupaciones y expresiones gremiales que adhieren a la propuesta del voto útil, es decir en contra del avance de Juntos por el Cambio. Entienden que estas adhesiones le dan volumen al FdT en los últimos días. Por lo que destacó el candidato se notó presencia territorial en los barrios populares de las distintas ciudades y pueblos con varios actos multitudinarios y apuestan a la militancia casa por casa. Para Lenguaza, el escenario que ven en el territorio los acerca más al uno, uno y uno, lo último a la posibilidad de que los tres espacios mayoritarios accedan a una banca.

Cierre con caravana

En Juntos por el Cambio el candidato a diputado nacional Martín Arjol recibió el apoyo de varios dirigentes nacionales como el caso del también candidato a diputado Facundo Manes, del gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, Mario Negri, entre otros. En cuanto lo que representó esta campaña, de acuerdo a Arjol, llegan en buena sintonía entre los cinco espacios que habían tenido competencia interna y la búsqueda es una nueva mayoría en el Congreso para discutir temas estructurales que se necesitan abordar en la Argentina, para solucionar los problemas de falta de empleo, pobreza, inflación. Plantea discutir un país más federal. A su vez, propone trasladar los temas de manera conjunta y a nivel regional, con la participación de las provincias para resolver temas comunes, desde energía suficiente para la producción a temas más puntuales como agua o cloacas. Es uno de los aspectos que se le cuestiona, que tenga una mirada más puesta en frenar al gobierno nacional, antes que ofrecer propuestas para Misiones. Se anticipa que en la semana se concretará una caravana provincial, para darle un cierre a la campaña de Juntos para el Cambio en la provincia.

Para defender a Misiones

En el Frente Renovador de la Concordia salieron con definiciones políticas fuertes el jueves pasado en un encuentro encabezado por los principales referentes, como el conductor del espacio Carlos Rovira, el gobernador y jefe de campaña Oscar Herrera Ahuad y el intendente de Posadas, Leonardo Lalo Stelatto. Suelen realizan ese tipo de reuniones con frecuencia para planificar nuevas acciones de gobierno y obras y, esta vez representó un encuentro con la prensa realizada en la sede de la Municipalidad de Posadas. Allí se pidió el voto a favor de los candidatos a diputados nacionales Carlos Fernández, Claudia Gauto y Fernando Meza. Sostienen que representan una garantía de gestión y continuidad, aspirando a que sean quienes ocupen las bancas que dejarán vacantes al concluir mandatos el 10 de diciembre Ricardo Wellbach (Frente Renovador), Flavia Morales (Frente Renovador) y Luis Pastori (UCR). Por su lado, Herrera Ahuad había indicado la necesidad de contar con legisladores propios en el Congreso de la Nación, ya que desde otros espacios no muestran el compromiso que necesita la provincia para defender los intereses de todos los misioneros.

Como un camino para reclamar con fortaleza lo que corresponde a las provincias, Rovira adelantó que trabajan en el armado de un bloque neorrevisionista que no responda a las estructuras enfrentadas por las grietas como el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La intención es conformar ese bloque legislativo, tras las elecciones del domingo, con diputados de diferentes provincias que también estarían alejados de la grieta para avanzar en proyectos comunes y con ello afianzar un mayor federalismo muy proclamado históricamente por los gobiernos con base en Buenos Aires, pero sin ponerse en práctica.

Se conoció que la decisión de abrir un espacio propio surgió de la renovación al no haber conseguido respuesta a los reclamos históricos de la provincia, ni de Cambiemos ni del gobierno nacional actual. Afirman que piden acompañamiento, pero siempre están priorizando a Caba o provincia de Buenos Aires. La conformación de un nuevo bloque podría ser además la apertura hacia un espacio político nacional.

En gestión

En materia de gestión se destaca el desembarco formal de Misiones en el mercado de bonos de carbono, con cuyos recursos se podrá seguir cuidando la selva misionera. Representó la rúbrica de un acuerdo desde Escocia, con la firma Mercuria Energy Trading. Se planteó que representa el primer paso, porque también aparecieron otros países interesados en tal sentido. De hecho, Rovira durante la conferencia esta semana planteó que los mayores ingresos para Misiones podrían provenir en un futuro de la venta de bonos de carbono, al tiempo que se anunció la creación de la escuela primaria ambiental, es decir con formación específica y similar al proyecto de la Escuela de Robótica.