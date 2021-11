“Pido el voto positivo para seguir defendiendo a los misioneros”

domingo 07 de noviembre de 2021 | 6:06hs.

Oscar Herrera Ahuad, en su doble función de gobernador de Misiones y jefe de campaña del Frente Renovador de la Concordia, se mostró crítico a la falta de acompañamiento de diputados opositores y el desinterés demostrado por parte de los aspirantes a legisladores de otros espacios en proyectos que apuntan al bienestar misionero. Por tal razón, pidió el voto positivo hacia los candidatos a diputados de la renovación, Carlos Fernández, Claudia Gauto y Fernando Meza, al sostener que asumieron el compromiso de dar continuidad a la defensa de la provincia como lo vienen haciendo los legisladores que pertenecen a la renovación, en alusión a quienes terminan mandato por el espacio provincial como Ricardo Wellbach y Flavia Morales o quien continúa como el caso de Diego Sartori. Como se sabe, también termina mandato Luis Pastori (UCR) y continuarán ocupando bancas hasta el 2023, Cristina Brítez y Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos) y Alfredo Schiavoni (Juntos por el Cambio). De esta manera, de los siete diputados de Misiones se renuevan tres bancas. “No es lo mismo creer que se apoya a un gobernador de la provincia votando a un diputado opositor, porque no se comunican con el gobernador de la provincia”, dijo Herrera Ahuad respecto de que los legisladores opositores no acercan propuestas ni acompañan intereses de la provincia. “Hasta el día de hoy nunca he tenido una comunicación fluida por cuestiones de gestión con diputados nacionales opositores al gobierno de la renovación. Y se necesitan, porque muchas veces los intereses de los misioneros están atadas a decisiones políticas nacionales”, afirmó en entrevista con El Territorio.

¿Cómo se avanzan en gestiones con la Nación desde la provincia?

La mejor manera de gestionar cuando se trata de políticas nacionales es haciendo valer el voto en el Congreso de la Nación. Y el voto en el Congreso de la Nación debe ir dirigido a una sola línea, que es la defensa y cuidado de los misioneros. Y ahí me tienen a mí como gobernador defendiendo y cuidando, más allá de que en algún momento esto pueda generar con la Nación discusiones más arduas de lo que por ahí uno puede tener. Pero siempre me voy a manejar con respeto y la institucionalidad defendiendo a los misioneros. Y necesito que los diputados misioneros de la renovación estén sentados en las bancas del Congreso nacional para que mi voz pueda ser escuchada. Muchas veces esa voz no es escuchada por el Ejecutivo, pero cuando se votan leyes la voz del legislativo es muy importante. Y es allí, en las mesas de debates, donde nuestros legisladores que responden al gobernador provincial tienen su peso para lograr los resultados que uno quiere.

¿De qué manera se van formulando los diversos pedidos presentados desde Misiones?

A la Nación le pido lo que me piden los misioneros, como un sistema diferenciado impositivo que por derecho y cuestiones geoestratégicas le corresponde a Misiones. Todos los diputados renovadores y los candidatos a diputados renovadores saben qué es lo que piensa este gobernador e irán con ese mandato a que se cumpla.

Además del sistema impositivo diferenciado, ¿cuáles son los otros temas de urgencia a resolverse?

Todos saben la importancia del medio ambiente. Ustedes han escuchado hablar a los diputados renovadores sobre la política actual de ambiente en la Argentina y en la provincia. No han escuchado hablar a diputados opositores en materia ambiental, porque no les interesa en materia ambiental. Porque al responder a partidos nacionales, por ejemplo, la ley de humedales está atada a las cuestiones económicas de las grandes industrias cerealeras de la Argentina. Y siempre nos van a votar en contra. Nosotros, por ejemplo, peleamos por una ley que cuide y proteja la tierra en la Argentina. Entonces los diputados renovadores van a trabajar por eso, y los que son de otros espacios políticos les van a decir ‘no voten por eso’ y no lo van a votar como no lo hicieron en algunas cuestiones importantes para la provincia de Misiones.

¿Qué nos puede decir de los candidatos a diputado nacional del Frente Renovador?

Que el doctor Carlos Fernández, nuestro primer candidato a diputado nacional, es una persona con enorme trabajo, muy sencilla pero también conoce la realidad de los 77 municipios de la provincia de Misiones. La doctora Claudia Gauto tiene su experiencia legislativa y no le va a costar tiempo adaptarse a un recinto nacional. Tiene la experiencia de haber legislado y sabe de las necesidades de los misioneros. Lo mismo que Fernando Meza, que actualmente cumple sus funciones de concejal en la ciudad de Posadas. Por eso, en estas elecciones para nosotros son muy importantes y la gente debe cuidar el proyecto.

Como jefe de campaña de la renovación, ¿qué les pide a los misioneros para el próximo domingo?

Les pido defender nuestros derechos. Así como me dieron la oportunidad de gobernar esta provincia y tuve la oportunidad de responder en los momentos más difíciles de la humanidad y más difíciles de Misiones, necesito que me acompañen. Que me sigan acompañando si están de acuerdo con lo que venimos haciendo, denme una mano. Ayúdenme. Ayúdenme a tener mi brazo en la Nación y a que el Frente Renovador siga marcando en la política nacional la independencia de una provincia que necesita muchísimo pero que ha recuperado su identidad a lo largo de estos años. Y que saben profundamente cuáles son las necesidades y saben cuál es el camino que vamos a transitar. Que voten en positivo, que voten hacia adelante, a la construcción de nuestro gobierno provincial y a la construcción de nuestra sociedad. Votar en contra de un espacio nacional, votar en contra del otro, no suma. Suma siempre ayudar y acompañar a este gobierno.

¿Percibe que la renovación en medio de la discusión nacional y la grieta logró marcar agenda propia en Misiones?

Es un ejemplo en algunas cuestiones. Misiones ha demostrado que con una conducción política responsable se puede crecer. Ha demostrado que, con un gobierno responsable en la matriz sanitaria, económica, educativa, social, se puede crecer. Nuestro espacio político ha demostrado que se puede interactuar con todos los gobiernos nacionales planteando las necesidades de Misiones. Misiones ha demostrado que sin grieta se crece; porque la grieta lo único que alimenta son los egos personales. Se quiere crecer en la grieta a expensa del otro. Y yo no quiero un crecimiento de mi provincia a expensas de misioneros que queden excluidos porque están en la grieta. Quiero que los misioneros que hoy piensan en votar en contra de alguien, voten a favor de su gobierno. No tengo por qué votar en contra de nadie. Tengo que votar a favor. El voto que vale es el voto positivo y el voto positivo son los derechos nuestros. Los únicos que defendemos nuestros derechos y que lo hemos demostrado y plasmado en una plataforma electoral. Son los diputados renovadores los únicos que se han acercado a mí; si se hubieran acercado otros diputados preguntando qué puedo poner en mi plataforma para que pueda ayudar a la provincia, con gusto me hubiera sentado y explicado. Nadie vino.



Pidió habilitar otros 5 pasos fronterizos

El gobernador Herrera Ahuad, solicitó ayer al jefe de Gabinete Juan Manzur la apertura de los pasos fronterizos de San Antonio, San Pedro, El Soberbio, Alba Posse y San Javier.

“Se aplicarán los mismos protocolos vigentes en los puntos fronterizos ya habilitados en la provincia y que oportunamente fueron aprobados por resolución ministerial conjunta”, señala el escrito. De esta manera solicita idéntica habilitación para los pasos fronterizos habilitados como Posadas, Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú. “Los resultados vienen siendo exitosos en cuanto a la seguridad sanitaria”, destacó.

Recordó que "Misiones se corresponde en todo su territorio con una situación epidemiológica y sanitaria que favorece a la apertura, implicando ello el desaliento del ingreso clandestino de personas por pasos fronterizos ilegales”.