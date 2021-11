Día del Canillita, entre el sacrificio y la satisfacción de llevar las noticias

domingo 07 de noviembre de 2021 | 4:25hs.

Hoy es el Día del Canillita, festejo que comenzó a celebrarse en el país en 1947, en homenaje a Florencio Sánchez, periodista y dramaturgo que dirigió la obra Canillita, en la cual representaba a los chicos que vendían periódicos en la calle.

Sánchez, que falleció el 7 de noviembre de 1910, los apodó de esa manera por sus piernas flacas y, a partir de ese momento, se los conoció de esa forma. La pieza teatral fue un verdadero éxito y fue muy bien recibida por los diarieros.

En ese marco El Territorio rescató historias de vendedores de diarios en Misiones.

Uno de ellos es Mario García (62), quien hace más de 30 años se dedica al rubro con lindos y difíciles momentos, pero siempre con la convicción de que el esfuerzo es un valor fundamental para trabajar.

“Hay que saber que no es sencillo levantarse todos los días muy temprano y pese a las condiciones climáticas salir a repartir el diario o bien vender en el puesto, para dedicarse a esto hay que tener voluntad y no poner excusas”, comentó el hombre que vende diarios y revistas en Jardín América.

“Es muy sacrificado, pero lindo”, agregó sobre la profesión. García dijo que estuvo dos años repartiendo los ejemplares y siempre en bicicleta, recorría la ciudad para entregar los periódicos a la gente. “Ahí no hay ‘no quiero salir porque llueve o hace mucho frío’, siempre hay que acomodarse a cómo está el clima como para salir a vender”, señaló.

Además, el canillita explicó que hoy en día uno de sus sobrinos es quien lo acompaña en la venta y hace repartos de los periódicos todas las mañanas.

Preparado

“Cuando tenés que salir a vender hay que estar preparado para todo, hasta para no putear al que no te pagó y eso me sucedió varias veces”, dijo entre risas y agregó: “Los días de lluvia muchas veces me pasó que se mojaron algunos diarios, hay gente que te reconoce y sabe de lo sacrificado que es este trabajo, pero hay gente que no”.

Y entre risas recordó una anécdota para no olvidar que le sucedió hace un tiempo.

“Una vez iba con mi bicicleta, había llovido y por el barro resbalé, caí de la bicicleta y volaron todos los diarios”, comentó.

Para García, el papel es lo más importante a la hora de leer e informarse. “Leer el diario impreso es menos cansador para la vista, yo no miro fuentes digitales, no me gusta leer lo que está en internet, siempre tengo el papel en la mano para saber lo que salió en el diario, lamentablemente esa cultura de lectura cada vez se está perdiendo más”.

El canillita jardinense se apenó al contar que cada vez menos jóvenes compran el diario. “Son contados los jóvenes que vienen, la gran mayoría es gente mayory tengo compradores que vienen desde que empecé a vender”, destacó don Mario, reconocido por todos en la localidad.

“A mí me encantaría que se pase de generación en generación esto de la lectura, lastimosamente hoy en día si una persona mayor fallece, sus hijos o nietos no vienen a comprar el diario, prefieren leer todo lo que está en internet nomás o son contadas las veces que vienen y compran un ejemplar, pero eso ya casi no se ve”, cerró el hombre.