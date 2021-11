Confirman cambios en las autoridades del Roque González de Posadas

sábado 06 de noviembre de 2021 | 16:33hs.

El escándalo dentro del Colegio Roque González de Posadas escaló hoy otro nivel más. Según pudo confirmar este medio, cambiaron las autoridades dentro de la histórica institución educativa. La novedad será comunicada de manera oficial en las próximas horas. Además habría nuevo juez para la causa.

Desde el Gobierno provincial como el Superior Tribunal de Justicia de la provincia se propulsó una modificación total en las principales autoridades del Roque, así como una recusación por una denuncia previa al juez César Raúl Jiménez, por lo que la causa pasaría a manos de la jueza Correccional y de Menores Uno, Marcela Leiva.

Si bien Juan Rajimon, rector del colegio, le dijo a El Territorio que no son ciertos los cambios, este medio pudo confirmar que sí habrá nuevas autoridades.

A su vez, desde el Ministerio de Educación y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (Spepm) afirmaron que ya sugirieron nuevas autoridades por superposición de roles en la figura de Rajimon.

"Hay un trabajo conjunto del ministerio y el Roque, por medio del Spepm, a fin de que la institución ordene los roles y funciones de sus integrantes, ya que detectamos una superposición en la figura del director, por lo que planteamos la manera de reorganizar", explicó Miguel Sedoff, ministro de Educación de Misiones.

"La decisión, obviamente, es de la institución, pero nosotros solicitamos claridad en la organización interna para tener claro responsabilidades de cada uno de ellos", agregó. "Sugerimos un ordenamiento interno", dijo también.

Las profesoras Sandra Rodríguez y Natalia Germanovich serán reemplazantes de Rajimon.

"Son nombres de la propia comunidad educativa, actores de larga trayectoria en la institución", indicó al respecto Luis Bogado del Spepm.

Por otro lado, Miguel Cassettai, abogado de una de la familia de una de las jóvenes que denunció hostigamiento y acoso sexual por parte de sus compañeros, señaló que él también pidió la recusación del juez Jiménez "fundado en que el juez interviniente tiene una clara inclinación religiosa, lo cual podría interferir en su accionar objetivo atento a que el colegio es religioso también. Es una recusación con causa".

Resolución

Este jueves, en una resolución judicial de seis páginas el titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos, César Jiménez, resolvió no hacer lugar a los pedidos de la fiscal Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez, (subrogante en el Dos) en el caso que involucró a un grupo de adolescentes del Roque González, que fueron denunciados por acoso sexual y hostigamiento hacia sus compañeras.

El magistrado consideró que por la edad de los menores involucrados, éstos son inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal, aunque aclaró que "tendrán tratamiento tutelar y socioeducativo". Esa decisión cayó como un baldazo de agua fría en las estudiantes, que no se sintieron escuchadas por la escuela ni por la Justicia.

Hechos

La denuncia de las estudiantes del segundo año del Roque González contra sus compañeros de curso, que ejercían acoso y abuso sexual hacia ellas, salió a la luz el jueves 28 de octubre, cuando las alumnas llevaron adelante una sentada dentro del colegio, hartas de que no se las escuche y que estos varones sigan hostigándolas.

La movida tomó tal relevancia en las redes sociales, que cientos de mujeres empezaron a darles su apoyo y a exigir respuestas.

También a través de las redes sociales se viralizaron capturas de los chats en los que los varones involucrados hablaban de sus compañeras en clara incitación a la violación y a la tortura. No obstante, la intimidación, los manoseos, fotografías de las partes íntimas de las jóvenes se sucedían desde el inicio de las clases y sin descanso, según contaron algunos padres a El Territorio.

Estos padres contaron que semanas antes de que todo salga a la luz las chicas habían presentado una nota al colegio enumerando las cosas que se vivían a diario dentro del aula y que ellos, como tutores, también se presentaron ante las autoridades, pero en ambos casos la acción de los responsables de la institución fue nula.

A raíz de esto, el jueves 28 de octubre por la noche, el colegio Roque González sacó un comunicado expresando su pesar por los hechos ocurridos y el rector, Juan Rajimón, sostuvo en una breve conferencia de prensa el viernes que desconocía cuál era la situación actual dentro del curso y que las medidas disciplinarias a los adolescentes señalados como responsables sería comunicada a sus padres. De hecho, días más tarde se informó que los estudiantes acusados terminarían el ciclo escolar en la virtualidad.

En tanto, el viernes 29 frente al colegio, un nutrido grupo de personas exigió respuestas de los directivos, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los colegios y una sanción ejemplar para los chicos que acosaban a sus compañeras.

También en los últimos días, cuando trascendió el reclamo de las alumnas ante la falta de respuestas de las autoridades del colegio, la madre de un ex alumno de la institución empatizó para contar "que mi hijo también fue víctima de abuso en el Roque González hace más de dos años e igual que ahora, no hubo medidas y minimizaron todo al punto de que tuve que cambiarlo de escuela para que el daño no sea mayor, porque además comenzaron a desatender su educación". A mediados de abril de 2019 la mujer denunció que su hijo fue agredido sexualmente en la misma institución, cuando tenía siete años y cursaba el segundo grado.

Pidieron abrir causa penal por distribución de material con contenido sexual contra seis alumnos del Roque González

Roque González: juez rechazó denuncia por ser los menores inimputables

“Mi hijo también fue víctima de abuso en el Roque González y minimizaron todo”, la angustia de una madre