Qué es el dinero: una reseña histórica y una conclusión actualizada

sábado 06 de noviembre de 2021

“Money, money” (dinero, dinero) canta Liza Minelli en la obra maestra del cine ‘Cabaret’, de Bob Fosse, alla por los 70, y sigue diciendo que el dinero hace al mundo andar. “Money is a gas” (el dinero es un gas de satisfacción ), canta Pink Floyd en su álbum ‘El lado oscuro de la luna’. “Money can’t buy me love” (el dinero no puede comprarme amor) decían los Beatles en los 60. En fin, podría citar una y mil frases de libros, canciones, películas, obras de teatro que hablan del dinero, pero claramente con estas tres basta y sobra para comenzar el artículo que desde ya adelanto tendrá dos partes, dado que me he propuesto hacer una breve reseña histórica de esta cuestión. Antes que nada debo realizar o traer a cita mejor dicho una definición o concepto de dinero. En cuanto a esto último debo decir que el dinero es todo activo o bien aceptado como medio de pago o medición del valor por los agentes económicos para sus intercambios, y además cumple con la función de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Las monedas y billetes en circulación son la forma final adoptada por las economías como dinero.

Antes de seguir, y acotando una cuestión fundamental que podría causar confusión, debo aclarar que en términos jurídicos el dinero es una mercadería, aunque a muchos les parezca extraño, pero esto ya sido debatido y zanjado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el llamado ‘caso legumbres’. Alguna parte de la doctrina sostiene que es un bien de cambio con un valor intrínseco, aunque sobre esto volveré en la segunda entrega.

En los primeros tiempos de la humanidad, no existía actividad comercial en la que se utilizara el dinero, puesto que para los cazadores recolectores (Homo sapiens), en un comienzo estuvieron aislados como tribus, las que a medida que fueron evolucionando la principal forma de comercio de bienes era el trueque, o intercambio de bienes de distintas categorías (ejemplo: tres bolsas de 4 kilogramos de manzanas equivalían a un par de zapatos). Ello permitió la primera forma de comerciar, cual era el trueque, intercambiando directamente bienes y servicios por otros tantos. Con el tiempo, esta forma de intercambio se consideró ineficiente por la disparidad de los bienes a intercambiar. No obstante ello, se sabe que 4.000 años antes de Jesucristo, las conchas blancas de mar o cauris se utilizaban como dinero en todo el sudoeste asiático, África, y Oceanía -e inclusive hasta principios del siglo XX en la Uganda Británica se siguieron usando los cauris-.

En el neolítico, con la aparición de la agricultura y la ganadería, apareció la primera economía de producción y se produjeron los excedentes, es decir, bienes que no necesitan ser consumidos. lo que dio lugar a la posibilidad de alimentar a personas que no necesitaban trabajar la agricultura o la ganadería y podían dedicarse a producir otros productos, como la cerámica, e intercambiarlo por el excedente producido. .

¿Que pasó con el trueque? Según Yuval Harari (Universidad de Oxford , especialista en historia y procesos macrohistoricos), la especialización fue dando lugar a la creación de nuevos bienes, al darle valor agregado a los ya existentes, además de que el trueque era efectivo sólo cuando se trata de determinados bienes limitados, sumado ello a la evolución de la población tanto en cantidad como en creación de nuevos oficios, hizo que esta forma no pudiera ser la base de una economía ya más compleja.

En cuanto al primer tipo de dinero, el lector lógicamente podría pensar en una primera impresión en la moneda metálica acuñada, pero según los especialistas, fue la cebada, aunque no lo crea, cuya unidad de medida era la sila ( mas o menos 1 litro), por tener un valor biológico e intrínseco propio, pues se podía consumir. El problema en este caso fue el almacenamiento y el transporte, lo que dio lugar a la aparición en la antigua Mesopotamia (Irán, Irak), en el 3.000 a.C del siclo de plata (8,33 gramos de plata), que no era una moneda pero carecía ya de valor intrínseco. Algunos afirman que la historia del dinero, tal como lo conocemos, comienza alrededor del siglo V al VII antes de Cristo, con la primera acuñación de moneda por parte del pueblo lidio. La primera moneda fue realizada con electro, una aleación de oro y plata, para poder pagar a las tropas del ejército. El motivo decorativo de la moneda era la cabeza de un león, símbolo de la realeza y la cantidad de metal utilizado. Luego, y siguiendo los hitos más importantes al respecto, podemos citar algunas fechas aproximadas de creaciones de dinero. Así, tenemos que en 338 a.C se acuñan monedas en la Roma Republicana. En 845 se emite papel moneda en China pero, mal controlado, conduce a la inflación y a la bancarrota gubernamental. En 1189, Florencia acuña florines de plata (los de oro se acuñan en 1252). En 1250, Jaime I. de Aragón emite papel moneda, y otros reinos europeos de la misma época emitían papel moneda en tiempos de crisis, pero sólo como medida temporal.

En la primera mitad del siglo XIV se crean los bills of exchange u órdenes de pago escritas (pagaderas a determinada persona en determinado lugar), que fueron las libranzas o letras de cambio medievales, en distintas denominaciones. En 1613 se generaliza en Europa la moneda de cobre, usualmente de poco valor. En 1681, el cheque, originado en Países Bajos décadas antes, empieza a usarse en Inglaterra. En 1690, la Massachusetts Bay Colony imprime por vez primera papel moneda en Norteamérica. En 1729, B. Franklin publica su ensayo sobre la necesidad del papel moneda, y sus ideas triunfan años después con la Guerra de Independencia de las 13 Colonias y el nacimiento de Estados Unidos.

En 1787 se introduce el dólar en Estados Unidos. La palabra dollar viene del tálero (thaler), principal unidad monetaria entre las usadas hasta entonces en Europa. En 1787 comienza la acuñación de dólares en Estados Unidos. En 1792, el Banco de Inglaterra es autorizado a emitir dinero más allá de los límites estatutarios, hasta entonces inviolables.

En la próxima entrega desarrollaré los tipos de dinero, funciones y cómo se encuentra en la actualidad regulada la circulación de las nuevas monedas (cibermonedas) en el e-commerce o comercio electrónico.

Por Luis Miguel Palma

Abogado y docente universitario

[email protected]