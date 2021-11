Denuncian existencia de merenderos irregulares

sábado 06 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

De acuerdo a organizaciones sociales, al menos diez merenderos estarían recibiendo ayuda en concepto de la Ley Provincial de Emergencia Alimentaria pese a no cumplir los requisitos exigidos. Desde que se puso en vigencia la ley, las organizaciones sociales solicitaban un listado de los merenderos que recibían ayuda por dicha instrumento y la ubicación específica para realizar un control sobre la distribución de los módulos.

“Desde hace dos años venimos solicitando esa información y siempre nos encontrábamos con evasivas”, comentó Mirian Grondona, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y secretaria de cuestiones sociales de la UTEP nacional”.

En la reunión de ayer se instió en el pedido: “Nos encontramos con la sorpresa de que hay diez merenderos que reciben los módulos y que no están inscriptos”.

La Ley de Emergencia Alimentaria prevé taxativamente que para que un merendero pueda recibir la ayuda debe estar inscripto y que deben ser pertenecientes a alguna organización social.

Para su efectivo cumplimiento, las organizaciones sociales se debieron inscribir con los merenderos que administraban y el municipio sólo debía ser el responsable de la distribución de los módulos y su control.

“En la reunión de la mesa de emergencia alimentaria -agregó Grondona- no estuvieron presentes ni el intendente ni el secretario de Gobierno. Sólo el contador del municipio, Francisco Spahr, la concejal Lorena Cardozo, el director de Adultos Mayores, Nicolás Romero, y las organizaciones sociales”.

Tras insistir, plantean que pudieron determinar que siete merenderos aparece con la sigla FM, que corresponderían al intendente Fabio Martínez y otros a gente de la actual administración de la Cooperativa de Eldorado.

Luis Bogado, referente del PO, comentó: “En total sostenemos unos 20 merenderos funcionando, así que la mayoría no recibe ayuda. Cuando nos enteramos en la reunión de lo que sucedía, de la existencia de esos merenderos irregulares, de los que no existe ninguna constancia de que brinden la copa de leche y no se puede verificar su existencia o que estén funcionando, nos indignamos, porque muchos compañeros hacen funcionar los merenderos a pulmón”.

“Finalmente logramos que los siete merenderos del intendente sean excluidos del listado y se distribuyeron entre merenderos de organizaciones sociales: cuatro para el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez), dos para el Movimiento Evita, y uno más para el Polo Obrero. En cuanto a la situación de los tres merenderos de Manos Solidarias, quedamos en evaluar su situación en una próxima reunión de la mesa”, completó.