El juez Bava autorizó a Macri a que viaje a Arabia Saudita

sábado 06 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente está autorizado a salir del país del 15 al 25 de noviembre.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, hizo lugar ayer al pedido de autorización formulado por la defensa de Mauricio Macri para que permita al ex presidente a viajar a Arabia Saudita entre el 15 y el 25 de noviembre, informaron fuentes judiciales.

El ex mandatario había solicitado la autorización puesto que tiene una prohibición de salida del país en la causa por supuesto espionaje a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan.

El magistrado intimó, sin embargo, a la defensa de Macri a que presente la documentación que acredite que recibió efectivamente una invitación del príncipe de ese país como así también las constancias que den cuenta de los vuelos y hoteles que utilizará.

El magistrado remarcó en su fallo que la fiscalía no se opuso al pedido formulado por la defensa de Macri y que, además, la Cámara Federal de Mar del Plata ya fijó criterio al autorizar la salida de otros imputados del mismo expediente.

Familiares en contra

Quienes se manifestaron en contra de que Macri saliera del país fueron las querellas: la abogada de los familiares del submarino, Valeria Carreras, fue quien señaló desde el primer momento que la defensa de Macri no había presentado ni los pasajes, ni el itinerario ni la supuesta invitación que habría recibido el ex presidente; mientras que Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes del San Juan resaltó que no hay acuerdo de extradición entre Argentina y Arabia Saudita.

El ex presidente fue indagado finalmente el miércoles de esta semana en la ciudad bonaerense de Dolores, donde presentó un escrito en el cual se declaró “absolutamente inocente”, pidió su sobreseimiento y se negó a responder preguntas.

Además, acusó al magistrado de forzar su llamado en pleno proceso electoral “con fines repudiablemente políticos” y le dijo que ya tiene “predefinido su procesamiento”.