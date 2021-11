Chano “Quiero pedirles perdón por preocuparlos, voy a cambiar”

sábado 06 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

A tres meses de haber recibido un disparo en el abdomen, de haber pasado 18 días internado y de haber iniciado un nuevo tratamiento de rehabilitación, Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier volvió a los escenarios. Fue la noche del jueves en el Luna Park y con entradas agotadas.

El músico ofreció un recorrido enérgico de casi dos horas por sus canciones más emblemáticas y fue ovacionado luego de disculparse con sus fanáticos por “preocuparlos”.

Chano tiene además otras dos fechas en el Luna Park, el 25 y 26 de noviembre con entradas agotadas y, el 4 de diciembre se presentará en Quality Espacio, en Córdoba, para este show ayer quedaban 12 entradas.

En acción

Vestido con pantalón negro, borcegos y una campera de jean, Chano apareció pasadas las 21 ante un estadio colmado, en su mayoría por un público juvenil y eufórico por la posibilidad de reunirse nuevamente con el artista, que comenzó con las estrofas de ‘Hola mi vida’, del último álbum de estudio de la banda Tan Biónica.

Como si no hubiera recibido una herida de bala que le hizo perder un riñón, el bazo y parte del páncreas en un episodio con un efectivo de la Policía Bonaerense que aún está bajo investigación, el músico sorprendió con una agilidad y una energía inesperada sobre el escenario.

“Que lindo de vuelta estar todos acá, no puedo creer esta vida loca”, saludó después de interpretar ‘Mis noches de enero’, también de Tan Biónica. Acompañado por Renzo Luca (guitarra eléctrica), La Duke (teclados), Gero Peguino (batería), Agus Bragoni (guitarra eléctrica), Caro Conzonno (trompeta, saxo y cello) y Milan (bajo) la lista de temas siguió con ‘Sonatina en sí sostenido’, ‘Amor y Roma’, ‘La despedida al sol’, ‘Para vos’ y ‘Loca’.

Recién en la intimidad de un pequeño living con un sillón rojo, un teclado y televisor de tubo que bajó del techo para el siguiente bloque del recital Chano aludió a lo sucedido el 25 de julio pasado en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, cuando a pedido de su madre llegó un equipo médico con intenciones de internarlo en medio de un cuadro de excitación por consumo de drogas. En medio de la intervención de los médicos y por circunstancias que aún se investigan el policía de la Bonaerense le disparó a quemarropa.

“Esta vez sí”

“Antes de cantar quiero pedirles perdón por preocuparlos, por preocupar a mi familia, a todo el mundo. Prometo que voy a cambiar, esta vez sí, en serio amigos”, juró el músico de 40 años y fue ovacionado.

“Los que escribimos somos autobiográficos, y yo no sé si lo mejor está por venir, pero a mí me conviene pensarlo así -siguió- cuando nos ponemos en víctimas pensamos que tenemos derecho a vivir para el orto”. Y jugando con la letra de ‘Claramente’, el siguiente tema de la lista, agregó: “Lo importante de la canción que voy a cantar no es que Clara no me quería sino que cuando salga el sol voy a hacer mi vida”, reflexionó con el público.

Al promediar el espectáculo invitó al living montado sobre el escenario a Bambi Moreno Charpentier, su hermano menor y parte de Tan Biónica, con quien cantó ‘Momentos de mi vida’, ‘Obsesionario’, ‘Arruinarse’, ‘La ensalada’, ‘Mis madrugaditas’, ‘Las cosas que pasan’ y ‘La otra manera’, que de acuerdo al relato de Bambi tenía “una historia muy especial”:

“Chano estaba internado, estábamos componiendo el disco ‘Hola mundo’ y me mostró un pedazo de la canción”, contó el menor de los Moreno Charpentier, y Chano añadió: “Cuando la ensayamos no podíamos parar de llorar”.

La otra invitada de la noche fue la trapera Dakillah, de 20 años, con quien presentó ‘De su color’, un tema disponible en Spotify desde el final del show y ‘El susto’: “Necesitaba rodearme de gente nueva, más joven, de salir de la comodidad. Dakillah es una luz nueva en mi vida”, explicó el artista pidiendo aplausos para la joven cantautora.

Arañando las 23, fue el turno del hit ‘Ella’, ‘Mecha’, ‘Carnavalintro’, la popular e infaltable ‘Ciudad mágica’, que hizo estallar al público, seguida por ‘Quarentina’ y la esperadísima ‘La melodía de dios’, junto a su hermano, que alude a la fecha del concierto (“Con vos es 4 de noviembre cada media hora”).

Celebrado reencuentro

Después de casi dos horas de show, ante un público embriagado por el reencuentro, Chano cerró con la interpretación de ‘Naistumichiu’, de su álbum solista ‘El otro’. Así de arrollador fue el primero de los tres Luna Park previstos (con las fechas del 25 y 26 de noviembre también agotadas) para este regreso con un show compacto y con aires de resurrección personal.

“Yo ahora voy a una habitación de hotel, solo, para prepararme para ir a Rosario (donde actuó anoche en el Teatro Vorterix). No me interesa más nada que vivir esto. Espero que la hayan pasado bien, espero que haya valido la pena. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena, de verdad? Gracias, amigos”, se despidió el artista demostrando que ha renacido.