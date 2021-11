'Un doctor de pueblo en pandemia', el nuevo libro del doctor David Rebatta

viernes 05 de noviembre de 2021 | 22:30hs.

El médico David Manuel Rebatta Ovalle presentará su nuevo libro ‘Un doctor de pueblo en pandemia’, mañana sábado a las 10 en el Centro Cultural Miguel Nadasdy en San Ignacio.

En esta obra literaria, el autor revisita y reflexiona sobre pasajes de su vida personal y también de su práctica médica en la ruralidad y pueblos pequeños.

“Este libro es parte de mi vida, durante la pandemia yo trabajé, luego para cuidarme me pidieron que me quede en casa porque tengo 81 años, con todo ese tiempo libre me dediqué a armar una huerta en mi casa y también a escribir, yo conozco a todas las familias de San Ignacio y alrededores porque los atendí a casi todos alguna vez, en el consultorio, en su casa o donde sea que se necesitaba”, explicó a El Territorio.

Rebatta es peruano y se radicó en la Argentina desde muy joven, en la década del 70 se instaló en San Ignacio donde trabajó en el hospital local y también asistió en materia de salud a las comunidades guaraníes.

Actualmente, se desempeña como médico de guardia en el Hospital de Área de San Ignacio, además ha colaborado en investigaciones históricas y ha publicó varios títulos entre ellos ‘Médico en San Ignacio, historia de un curador de cuerpo/s y alma/s’.

“En tantos años de medicina asistí en mil nacimientos y también viví en primera persona varias epidemias, yo atendí en Misiones y también en Corrientes. De toda esta experiencia hoy puedo decir que la educación es lo que salva y hace grande a los pueblos. Para tener más salud, para prevenir enfermedades, es importante educar a la gente. En nuestra zona hay algunas enfermedades endémicas y que requieren hábitos de cuidado, yo siempre digo que hay que hablar de las enfermedades, no se debe esconderlas, porque sólo educando la gente va a saber cómo cuidarse. En esta pandemia de coronavirus la vacunación y el uso de barbijo es fundamental y no debemos relajar los cuidados”, explicó.

El médico Rebatta invitó a la comunidad a asistir a la presentación donde se leerán fragmentos del libro y aclaró que no se suspende por lluvia. “Dedico este libro a mis entrañables amigos, a quienes la pandemia los alejó de este plano terrenal y, a quienes extraño con el corazón y el alma.

Médicos, Arturo Rivera, Augusto Javier Paredes Meza, Edgardo Cardozo, y a mi querida amiga Irene Concepción Ramírez de Bedregal poeta y escritora, esposa de mi gran amigo Oscar. A ellos les dedico este escrito como representantes de tantos otros afectos”, concluyó.