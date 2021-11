La Provincia se prepara para el operativo de las elecciones del próximo 14 de noviembre

viernes 05 de noviembre de 2021 | 10:53hs.

En la jornada de ayer, se conoció que La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una acordada extraordinaria, en el marco de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, en el que ratificó "de modo general la aplicación de las previsiones sanitarias del protocolo" contra el Covid-19, previsto para los comicios, aunque propuso flexibilizar aspectos que presentaron mayores dificultades en la última jornada electoral, como las demoras por las filas.

No obstante, el secretario Nacional electoral en Misiones Eduardo Bonetto, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y sostuvo que en la provincia no habrá mayores cambios comparados con las elecciones PASO del pasado 12 de septiembre.

“La Cámara Nacional Electoral dictó una jornada extraordinaria en cuanto a seguridad sanitaria que iba a regir para ambas elecciones para que se arbitren las medidas de acuerdo a cada jurisdicción según su situación epidemiológica. Ayer se recomendó que se tomen recaudos para que sea fluida la circulación de votantes en los establecimientos”, dijo.

Además contó que se hicieron esas recomendaciones pero que las medidas sanitarias se mantienen “porque no desapareció la pandemia. En el acto electoral se moviliza a la población y para que sea seguro y no se ponga en riesgo la salud se van a seguir tomando las medidas necesarias, va a ser más fluido, mayor aforo en los establecimientos pero siempre con medidas de prevención”.

“Las elecciones generales siempre convoca a más personas, siempre que el clima acompañe pero en la provincia no hemos tenido quejas en cuanto a la formación de las filas externas o internas en horarios pico, en ese sentido no hubo reclamos”, aclaró.

Finalmente explicó que el mecanismo es similar a los anteriores actos electorales, “el elector tiene la posibilidad de consultar el lugar de votación y con ese dato debe asistir con el último DNI vigente, siguiendo las instrucciones que se dén en el establecimiento con el uso de barbijo sin acompañante y evitar contacto con las personas. Está también la recomendación que no se salive el sobre, no es necesario pegarlo porque la boleta no tiende a caer”.