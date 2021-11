De Crucero a Guaraní, sin escalas: “Tenemos que ser protagonistas”

viernes 05 de noviembre de 2021 | 8:05hs.

A sus 38 años, Pablo Motta decidió cambiar de vereda. Dejó Crucero tras finalizar el torneo Federal A y ayer tuvo su primera práctica en Guaraní, que se prepara para el torneo Regional que comenzará a fin de mes.



“Sé de la historia y lo que significa Guaraní para la provincia, pero además conozco al cuerpo técnico, el proyecto que tienen y me tentó. Me sumé para aportar mi granito de arena e ir por el ascenso”, expresó el mediocampista que hasta el domingo fue capitán de Crucero.



“Estoy muy motivado, con muchas ganas. Conocí a mis nuevos compañeros y presencié el amistoso, en el que vi buen material. El mensaje tiene que ser claro: todos venimos por el mismo objetivo que es ascender”, aseguró y agregó que “dentro de la cancha puedo dar voz de mando, un buen tiro libre, una buena pelota parada, orden táctico y técnico. Buscaré contagiar desde ese lado a mis compañeros”.



El cordobés, autor del gol que le dio a Crucero el ascenso a la B Nacional en 2012, decidió cambiar de vereda. Tras un año complicado en el Colectivero, Motta se inclinó por el proyecto que le propuso Carlos Marczuk.



“Tenemos que ser protagonistas de local y visitante, por una cuestión de lo que nos plantemos, lo que puede diferir es el cómo. No es lo mismo jugar en una cancha como la nuestra que en otra en malas condiciones, que te limita el juego por abajo, en la que es más importante la segunda jugada. Eso cambia, pero lo que no puede cambiar es que tenemos que ser protagonistas”, sintetizó en cuanto a la idea del DT.



“Los equipos van a venir a jugar con uno de los grandes de la región y eso da un plus. Siempre pasa que cuando jugás con un equipo con historia le querés ganar y brindás un plus más. Nosotros tenemos que dar mucho más que eso para marcar la diferencia”, analizó.



Con ganas de seguir



Motta reconoció que “lo que pasó en Crucero no fue lo que queríamos”. El equipo fue último en su zona y solamente ganó cuatro partidos.



“No alcanzamos el objetivo que nos trazamos, obviamente, pero hay que valorar que se jugó con muchos jóvenes, que eso le va a venir bien al club para el próximo torneo”, comentó el mediocampista.



“En lo personal me sentí bien, fui regular, jugué todos los partidos. Era el más viejo y jugué más minutos, así que cumplí mi objetivo”, expresó y confesó que su etapa en Crucero “es un ciclo terminado, me dieron muchas cosas y yo le di muchas cosas al club”.



Esa mala temporada en el Federal A no lo desanimó, al contrario, lo potenció para buscar una nueva meta y llegó la chance de jugar en la Franja.



“A esta edad me sigue picando el bichito de la competición, de querer ganar. No me da lo mismo ganar, perder o empatar y por eso me brindaré al máximo. Voy a exigir y a exigirme”, avisó.



Además de Motta, el otro que dejará Crucero para desembarcar en Villa Sarita será Alejandro Pérez. Tarrito aún debe arreglar su salida del club de Santa Inés y luego se sumará a la pretemporada de Guaraní, aunque al igual que Motta, llegará con rodaje.



Probó ante La Cantera



Ayer Guaraní tuvo su segundo amistoso de la pretemporada y fue con victoria por 2-0 frente a La Cantera en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira.



Nahuel Clavero, Brian Domínguez, Enrique Villalba, Matías Barrientos, Matías Ayala, Alejandro Benítez, Matías Arias, Darío Cardozo, Manuel Roa, Exequiel Monzón Cabral y David Fernández fueron los once elegidos por Marczuk y también tuvieron minutos Iván Velázquez, Fernando Verón, Enzo Zárate, Lucas Prochuk e Iván Ruiz.



Monzón Cabral y Fernández fueron los autores de los tantos de la Franja en el primer tiempo del amistoso ante La Cantera.