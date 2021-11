Mauro Zárate: “Hice más por Vélez que el 99,9 por ciento de los hinchas”

viernes 05 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

No le escapa a la polémica. Alejado del centro de la escena del fútbol local al jugar en América MG de Brasil, Mauro Zárate volvió a hacer mención a su conflicto con Vélez y aunque no quiso entrar en polémicas, le tiró un palito a la hinchada. Además se refirió a su salida de Boca, su carrera y la Selección.

“No le puedo pedir al hincha de Vélez que me perdone y haga como si no pasó nada. Siempre dije que volví en un momento que nadie quería volver, jugué gratis y dejé todo para salvar al equipo que me vio nacer”, dijo en relación a su vuelta al Fortín en el 2018.

En cuanto a su determinación de irse a Boca, comentó en charla con TyC Sports: “No me arrepiento de esa decisión. Entiendo que el hincha esté enojado y no quiera saber nada de mí. Yo también me quedé dolido con las cosas que pasaron”. Y remató: “Hice más por Vélez que lo que haría el 99,9 por ciento de los hinchas”.