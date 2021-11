El Azulgrana salió de gira

viernes 05 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Dos colectivos cargados de jugadoras y expectativas partió ayer desde el club Centro de Cazadores con rumbo a Villa Carlos Paz, Córdoba, para vivir desde hoy y hasta el domingo, del 15° Torneo Nacional de hockey infantil.

La sede será el club Carlos Paz Rugby y la delegación Azulgrana se presentará con 77 jugadoras de hockey desde infantiles hasta sub 16, un importante número para esta atractiva competencia nacional.

“Están súper emocionadas las nenas·, señaló Lorena Dávalos, coordinadora de este viaje a tierras cordobesas.

Además, acompañan tres entrenadores de dichas categorías y padres, que acompañan en una caravana.

La delegación partió ayer a las 15 y regresará el domingo misma hora, tras disfrutar de este nacional que atrae a clubes de todo el país.

Los participantes: Escuela de Deportes Agustín Gallo de Bulnes Córdoba; Club Centro de Cazadores de Misiones, Hockey Estación General Paz, Córdoba; Club Universitario de Rugby del Nordeste de Resistencia; Club Alemán de Mendoza, Universitario Rugby Club de Salta, Popeye Béisbol Club de Salta, Toay Hockey de Santa Rosa, La Pampa, Olimpia Hockey de Venado Tuerto, La Torre Hockey Club de San Luis, San Francisco Rugby Club de Córdoba, Baguales Rugby Club de Jesús María y Carlos Paz Rugby Club de Villa Carlos.

Las categorías participantes sin la sub 8, sub 10, sub 14, estas bajo la modalidad encuentro; en tanto las sub 14 -de segundo año- y sub 16 serán competitivas con un seven.