U2 estrenó ‘Your Song Saved My Life’

viernes 05 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

U2 aprovechó su llegada a TikTok para promocionar su nuevo tema Your Song Saved My Life que formará parte de la banda de sonido de la película Sing 2. Es el primer tema inédito en dos años después de la salida de Ahimsa con el compositor AR Rahman.

Bono hace su debut en el cine animado poniéndole su voz a un león que además es estrella del rock llamado Clay Calloway. La canción trata sobre el poder que tiene la música y la capacidad de cambiar la vida de las personas. La película llegará a los cines el 22 de diciembre.

Al igual que otras leyendas del rock, el grupo irlandés llegó a la popular plataforma. Según un comunicado, antes de que la banda se sumara a la famosa red social, ya había probado suerte con un video junto al hashtag # U2 donde recibió en poco tiempo 249 millones de vistas. Otras de las canciones que aparecen son Beautiful Day, With Or Without You, One y Where The Streets Have No Name. Se espera que en los próximos días, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. publiquen imágenes de archivo de sus actuaciones.

Este séptimo trabajo de estudio significó un cambio de estilo. Ganó un Grammy a la Mejor Performance de Rock en 1993. Se grabó a lo largo de seis meses en Hansa Studio (Berlín) y en Windmill Lane (Dublín) por el reconocido ingeniero de sonido Flood, y contó con la producción de los colaboradores de siempre de la banda: Daniel Lanois, Brian Eno y Steve Lillywhite.

The Fly fue el exitoso single que marcó el camino de un gran disco, que contenía también los hits: Mysterious Ways, One, Even Better Than The Real Thing y Who’s Gonna Ride Your Wild Horses. Bono describió a Achtung Baby como “el sonido de cuatro hombres talando The Joshua Tree”.