La absurda excusa de Mauro Icardi que volvió a generar conflicto en su relación con Wanda

viernes 05 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Argentina, Italia y Francia. El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez por estos días sucede en tres países distintos.

Por un lado, la empresaria viajó a su casa de Milán luego de haber asegurado que se separó de manera definitiva de su esposo tras enterarse detalles del encuentro que tuvo con la actriz en París, en donde está el futbolista que debe cumplir con su contrato en el PSG. La ex Casi Ángeles, en tanto, regresó a Buenos Aires la semana pasada proveniente de Madrid (España), en donde estuvo durante casi dos meses filmando una película protagonizada por Álvaro Morte, popularmente conocido como El Profesor, de La Casa De Papel.

Si bien Wanda había decidido perdonar a su marido -por caso, desde su reconciliación, publicaron en las redes sociales románticos posteos que luego ella decidió eliminar y él, directamente cerró su cuenta de Instagram- recibió un mail anónimo que volvió a desatar la crisis matrimonial.

Por el contenido del escrito y los detalles que hay, ella cree que fue enviado desde el propio entorno de la actriz.

Según trascendió -a través de Yanina Latorre, quien habla con Wanda Nara desde que sucedió el escándalo-, el encuentro habría sido en un hotel al que la ex pareja de Benjamín Vicuña asistió acompañada por dos amigos suyos que también estaban en Madrid con ella. La panelista de Lam agregó que no fue el futbolista quien la invitó ni quien se hizo cargo del pasaje, al menos no con su tarjeta de crédito: es que Wanda es quien maneja la economía familiar y habría visto el gasto. Por caso, especula que lo pagó la actriz o un amigo de Icardi.

La esposa de Diego Latorre detalló que el enojo con Wanda Nara es que, además del vínculo que tenía con la actriz -quien también era amiga de Zaira-, siguiendo la línea del descargo que hizo con respecto a que Icardi supuestamente le había dicho que estaban separados, entonces, ¿por qué viajó a París mientras ella estaba en Milán? Cabe destacar que la empresaria y su hermana se fueron una noche a Italia para asistir a un evento la Semana de la Moda. Sus maridos se quedaron en París al cuidado de sus siete hijos (cinco de la modelo y dos de la conductora).

“Ella fue sola (a París). No es que él (por Icardi) la fue a buscar”, contó Latorre y agregó: “Él estaba concentrado y cuando terminó el partido, ella ya estaba en el hotel. Y le pidió una camiseta rosa del PSG”.

“¿Se la llevó?”, quisieron saber sus compañeras y panelistas de LAM. “Yo creo que él va a decir que no. Para mí, se la llevó. Fue, se la engrapó”, respondió Yanina. Por su parte, reveló qué fue lo que le dijo Mauro Icardi a Wanda Nara cuando se enteró de aquel encuentro.

“¿Yo qué culpa tengo de que haya venido?”, advirtió el futbolista a su esposa, quien antes -cuando pensó que el vínculo había sido solo a través de mensajes y llamadas- había decidido creerle y por eso apostó a su relación de más de siete años.

Este escándalo afectó también, de manera indirecta, a la relación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen ya que él habría sido cómplice de su cuñado y estaría al tanto del encuentro aquel fin de semana en que quedaron a cargo de sus hijos mientras sus esposas habían viajado por una noche a Milán.

“No quiero meterme, ahora todo sale de algún lado. Yo de ella (la China) no sé qué pensar”, le dijo la modelo a Ángel de Brito a través de un mensaje de WhatsApp en el que no hizo mayores declaraciones sobre su situación marital.