‘SOLA’ Una cinta que producen y protagonizan Araceli González y Fabián Mazzei

viernes 05 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Araceli González y Fabián Mazzei producen y protagonizan el thriller de época Sola, ópera prima independiente del reconocido fotógrafo argentino José María Cicala que tendrá su estreno hoy en el porteño complejo Gaumont y que propone una narrativa motorizada por “personajes muy oscuros, muy intensos, atravesados por lo diabólico y por la distancia entre lo que se dice y lo que se hace”.

Así describió González en diálogo exclusivo con Télam esta cinta independiente, coescrita por Cicala junto a Griselda Sánchez y Ricardo Esteban Díaz, que además cuenta con la participación de figuras del cine nacional como Miguel Ángel Solá y Luis Machín.

“Es una propuesta diferente, todo transcurre entre dos casas, entre dos mundos que encierran un submundo”, agregó la actriz, que en la cinta interpreta a Laura Garland, una mujer viuda y embarazada en un año y un lugar sin determinar, pero que sugieren anclarse en la década del 40 en las afueras de una ciudad argentina donde se está desarrollando una contienda bélica, que recuerda en su imaginería a la Segunda Guerra Mundial y a los ejércitos nazis.

En ese marco, los jerarcas a cargo la presionan para que ocupe una segunda casa que posee en el terreno en el que vive bajo la amenaza de expropiársela, y para eso, Laura se la alquila de forma clandestina a Ricky (Mazzei), un mafioso en plena fuga que se refugia en el lugar junto a su joven esposa, también embarazada.

A partir de esa premisa se desarrolla una historia en la que reina la confusión y que avanza a su propio ritmo, con acciones y secuencias que parecen no estar conectadas entre sí, pobladas por personajes misteriosos y un clima de incertidumbre que construye progresivamente un halo de dudas sobre las intenciones de ambos protagonistas, cuyas tramas se entrecruzan de una manera brutal.

Anclada fuertemente en el destacado trabajo de fotografía y de ambientación, Sola también presenta a Mariano Martínez, Mónica Antonópulos, Rodrigo Noya y Alfredo Casero en apariciones especiales, y completa su elenco con la coguionista Griselda Sánchez junto a Micaela Suárez, Roberto Peloni y Toto Kirzner, entre otros.

En vísperas de su desembarco en la sala Leonardo Favio del Gaumont, ambos protagonistas conversaron con esta agencia sobre la experiencia de realizar la película.

Este es un relato que juega mucho con el tiempo y el espacio, que genera más preguntas que respuestas. ¿Cómo se la describirían ustedes a un potencial espectador?

Fabián Mazzei: Se van a encontrar con una película que no están acostumbrados a ver en el cine argentino, un thriller psicológico al cien por ciento que los va a sorprender de principio a fin. El cine es entretenimiento, te puede gustar o no el guion o el género, pero a nivel artístico es una película que te permite imaginar mucho, creo que no hay ninguna otra cinta independiente que se le parezca.

En esta ocasión además de protagonizar también se encargaron del trabajo de producción. ¿Cómo vivieron la experiencia? ¿Qué desafíos aparecieron en el proceso?

Araceli González: Fue un desafío total, empezando por el hecho de ser productores de esta que es la primera película de José, se sintió una gran responsabilidad y sabíamos que estábamos yendo con un género muy particular.

El argentino es un público muy exquisito para ver cine, quizás está más acostumbrado a ver cine comercial, pero también hay gente que disfruta de este cine y yo no lo tenía tan visto, así que producir y protagonizar fue una sensación muy loca. Fabián se puso más al hombro la producción, José estaba muy en lo suyo que es el arte, y como actores fuimos muy entrenados porque era muy importante que cada uno pudiera generar su personaje desde la profundidad absoluta. Son personajes muy oscuros, muy intensos, atravesados por lo diabólico y por la distancia entre lo que se dice y lo que se hace.

Es algo que marca mucho la película y que si bien lo podemos experimentar en la vida cotidiana, acá está mucho más dramatizado.

FM: Fue muy gratificante y muy difícil también, porque producir de manera independiente en Argentina es complicado si no tenés un gran respaldo atrás de las grandes empresas. Por eso también estoy muy agradecido con todo el elenco y la gente que confió en el proyecto.

AG: Sí, todo tuvo un gran esfuerzo y un gran sacrificio para hacer un producto digno, esto también nos enseña que no hace falta un gran presupuesto para hacer buen arte o una buena película.

¿Qué expectativas tienen de cara a la llegada de la película al Gaumont?

FM: A los amantes del género no tenemos mucho que explicarles porque seguramente les va a gustar, pero me encantaría que el resto del público también vaya y le guste, aunque sé que estamos en una época todavía complicada. Eso es lo que lamento de un estreno en estas fechas porque no es masivo, como antes, estamos más limitados y se entiende, pero de a poco se están abriendo las cosas y esperamos que la gente pueda disfrutar de Sola tanto como lo hicimos nosotros.