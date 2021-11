Vidal: “Me parece muy bien que Macri pida perdón”

viernes 05 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

La primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró ayer que le pareció “muy bien” que el ex presidente Mauricio Macri “pida perdón” tras haberle arrebatado un micrófono a un periodista de C5N cuando se presentaba en Dolores a declarar en la causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan.

“Cuando las cosas están mal, están mal. Y está muy bien que (Macri) haya pedido de disculpas porque era lo que correspondía. No es común ver un político que se disculpe, y por eso me parece bien que lo haya hecho”, señaló Vidal en declaraciones a radio La Red.

No obstante, la ex gobernadora bonaerense respaldó a Macri en relación a la causa en la que se lo investiga por el presunto espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan al afirmar que “es víctima de una denuncia electoral”.

Finalmente, se mostró en desacuerdo con el acercamiento de Macri con Javier Milei (se reunieron y prometieron proyectos comunes), el postulante de la Libertad Avanza. “Sentimos que hoy Milei forma parte de otro espacio. Mi compromiso es con quienes hoy me acompañan; no quiero hacer especulaciones y no corresponden”, planteó María Eugenia Vidal.