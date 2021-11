San Pedro: comenzaron las movilizaciones por pedido de la línea 132 y ya juntaron más de mil firmas

jueves 04 de noviembre de 2021 | 11:44hs.

Hace una semana, desde varios sectores comenzaron a llevar adelante varias acciones a fin de aunar fuerzas para solicitar inversiones que vengan a mejorar, el deficiente servicio de energía eléctrica, que afecta a todos los usuarios. Desde la Cámara de Comercio comenzaron a juntar firmas, digital y manual, superando las 1500. Esta mañana se sumaron 1170 personas de la agrupación Darío Santillán quienes marcharon apoyando el petitorio.

El servicio de energía eléctrica, no solo presenta falencias por tratarse de tendidos que datan de más de 30 años, sino por el crecimiento demográfico de la localidad que demanda mayor consumo de energía, siendo la solución una nueva línea de 132 KV, que venga a emplazar la actual de 32 mil KV. La urgente necesidad de esta millonaria inversión se pone en evidencia con las inclemencias climáticas y durante las horas picos de consumo, cuanto la tensión disminuye generando varios inconvenientes y perdidas.

La situación, que es insostenible, afecta tanto al sector económico y productivo como al común de los usuarios. Luego de las últimas fallas, desde la Cámara de Comercio dieron inicio a una serie de acciones a fin de recibir respuestas, entre ellas el pedido de firmas y reuniones con distintos sectores de la zona urbana y en zonas rurales urbanizadas como Terciados Paraíso. Estos encuentros generaron las primeras manifestaciones.

Luego de una reunión que mantuvieron con referentes de la agrupación Darío Santillán, esta mañana 1117 personas que integran dicha organización realizaron una marcha pacífica con varios carteles haciendo referencia al petitorio por mejoras en el servicio de energía eléctrica.

“La energía, así como la comida, influye en el día a día de todo el pueblo, tenemos que entre todos apoyar este pedido, porque si seguimos así acá no tenemos fututo porque sin energía no hay inversiones industriales y sin la instalación de nuevas industrias no tenemos esperanzas de un trabajo digno y un futuro mejor” indicó a El Territorio, Raúl Arnold, referente de la agrupación Darío Santillán en San Pedro.