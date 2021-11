Jóvenes se manifestaron frente a una aseguradora en la que denuncian que hubo acoso sexual

jueves 04 de noviembre de 2021 | 9:15hs.

Esta mañana un grupo de jóvenes se manifestaron frente a una aseguradora ubicada sobre calle Andresito. Las jóvenes exigieron respuestas ante la denuncia de una de sus amigas que se desempeñaba como secretaria en dicho lugar y fue víctima de acoso sexual el pasado 19 de octubre. El indicado como autor del hecho habría sido citado a declarar en la Comisaria de la Mujer sin embargo no se habría presentado, este hecho desencadenó bronca en las jóvenes.

Según el relato de la joven el hecho ocurrió el pasado 15 de octubre cerca de las 12 del mediodía, desde el momento que logro salir del predio no volvió más. “Faltaban como 10 minutos para las 12, yo vi que mi jefe comenzó a cerrar todo y pensé que nos iríamos temprano, entonces cuando vi que ingresó al baño yo fui a tomar mi mochila para salir, pero él me llamó desde del baño y me dijo que entre”.

La joven noto que la luz estaba apagada e intentó escapar “Me agarró fuerte del brazo y me metió al baño, ahí me agarro, intento besarme y hasta que salir, me lastimó el brazo. Esto ocurrió el 15 pero yo la denuncia recién la hice el 19”

La denuncia fue asentada en la Comisaria de la Mujer, el hombre había sido citado por los efectivos policiales para que brinde su versión de los hechos pero al parecer el hombre hizo caso omiso a la citación según averiguo la denunciante.

Además, la mujer asegura que comenzó a trabajar para el acusado como niñera de su hija y que percibía como salario 10 mil pesos. “tengo como probar que trabajaba ahí. El ahora niega pero me ofreció dinero para que retirara la denuncia y me callara” aseguró la joven.