Misiones reitera pedido para eliminar la exigencia de PCR para el ingreso

jueves 04 de noviembre de 2021 | 5:15hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad consideró que Misiones, por sus características, debería tener un tratamiento diferente en cuanto a corredores turísticos.

En esa línea, hoy desde la provincia se insistirá ante la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti para que se elimine la obligatoriedad de la presentación del PCR al ingresar por lo pasos fronterizos, tanto con Brasil como Paraguay.

A su vez, al hablar del cuidado de los misioneros, insistió en la necesidad de mantener las medidas sanitarias como el distanciamiento o el uso del barbijo, que Misiones sostiene como obligatorio.

En cuanto al primer punto, Herrera Ahuad explicó porqué reitera la eliminación del PCR para los habitantes de las zonas fronterizas como el caso de Foz de Iguazú con Puerto Iguazú. Entiende que no se puede tratar a todos los corredores turísticos del país, como las exigencias planteadas en el corredor de Ezeiza, debido a que el tipo de turismo que ingresa por cada uno es diferente.

“Los planteos que hacemos son claros, no podemos hablar de un corredor turístico en una zona que tiene un interés regional muy diferente a lo que son las características de otros países de mundo”, afirmó el mandatario.

En este sentido, planteó “si vengo de Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá cuando llego a la Argentina me hago una PCR, que ya lo tengo incluido, porque voy a quedarme a la Argentina por lo menos 10 o 15 días mínimos; porque nadie viene por 48 horas a la Argentina”.

Allí diferenció el movimiento turístico que registra por estas horas en Misiones, donde aún no se recibe al turismo internacional como en otros momentos.

Características de turismo

Por otra parte, diferenció al turismo más regional, ligado al turismo por compras y por algunas horas o para disfrutar de la gastronomía. “Los que vienen de Foz de Iguazú, lo hacen habitualmente hasta dos o tres veces por semana. Y, ese turista, no puede estar gastando cerca de 50.000 pesos en hisopados para venirse, entonces se queda allá y el paso no cumple con el rol de corredor turístico”, sostuvo.

En estos momentos, el PCR, en Brasil cuesta alrededor de 3.000 pesos por persona, lo cual representa un costo muy alto para una familia que quiera cruzar y aún más si desea hacerlo en varias ocasiones.

Por eso, “Puerto Iguazú necesita que ese PCR que se exige en la actualidad, hoy se quite y en cambio, se le exija al que viene de Brasil que combine el programa de inmunización completo en materia Covid-19, o sea las dos dosis de vacunas, y nosotros podemos hacerle acá el test rápido”.

Es lo que reiterará el gobierno provincial hoy, apuntando a cuidar el turismo de la zona, que “genera un movimiento económico importante”.

Otro pedido a Vizzotti

La llegada de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti se enmarca en lanzamiento de la temporada de prevención del dengue, por eso el encuentro se realizará en Puerto Iguazú, donde funciona el Instituto Nacional de Medicina Tropical, en torno a lo que también habrá planteos desde Misiones.

El mandatario provincia indicó que desde el gobierno nacional están retrasados los aportes para su terminación y funcionamiento.

También habrá otro planteo desde la provincia, según adelantó el gobernador Herrera Ahuad. “Se trata del rápido desembolso de los fondos necesarios para que el Instituto Nacional de Medicina Tropical cobre el valor por el cual fue creado en cuanto a un instituto de referencia internacional en la provincia de Misiones. Estamos atrasados con las obras, y entendemos bien el tiempo de pandemia, pero es necesario que la decisión política sea la puesta en marcha en su totalidad del Instituto Nacional de Medicina Tropical”, dijo el mandatario misionero.

Pidió seguir con los cuidados, por la amenaza de la variante Delta

El gobernador también se refirió a la situación del uso del barbijo en la tierra colorada, respecto de esto ratificó la decisión del gobierno provincial de mantener su uso sin modificaciones.

“Como estamos, es importante la utilización del barbijo. Nosotros debemos continuar con su uso porque estamos ante una variante (Delta) que es de corrida epidemiológica muy rápida, de alta infectividad y que si bien tiene una morbilidad más baja que la anterior, es importante no solo el uso del barbijo sino también el cuidado sanitario. De esa manera, con una población educada sanitariamente vamos, a tener muy buenos resultados”, afirmó el gobernador Herrera Ahuad.

Ante esto indicó que Argentina se está empezando a enfrentar la variante Delta del virus, “que si bien no está ocasionando un aumento de los casos graves, sí puede ocasionar en los próximos meses corridas de casos positivos, por su alta capacidad de infección”.

Por lo tanto, indicó que Misiones como el resto del país no va a estar ajena a la variante Delta. “Es importante entender que si bien tiene una incidencia alta y puede provocar serología positiva, lo que no se ve en la Argentina es un alto impacto en el nivel sanitario como lo tenía la variantes Manaos; con alto índice de nivel de cama de terapia intensiva pero también tenemos otro elemento que es fundamental, que es el régimen de vacunación muy alta en la Argentina y en Misiones”.

Ante este escenario según el diagnóstico realizado por el mandatario provincial “aunque las epidemiologías tienen sus contrates, pero si se da como uno piensa vamos a tener personas positivas, oligosintomáticas (personas que desarrollan síntomas leves y, usualmente, de corta duración) y con un nivel de internación bajo no solo en Misiones sino en Argentina; esperemos que se comporte de esa manera”.

Sobre el dengue

Consultado sobre los fondos destinados a la lucha contra el dengue, el gobernador indicó que en su mayoría se encara con recursos provinciales. “No hay un fondo nacional específico para dengue, sino que de acuerdo a las circunstancias epidemiológica se van haciendo las solicitudes. En cuanto a logística, siempre se solicita en cuanto a la lucha contra los vectores, como mochilas, vehículos y otros elementos”.