Natfa: rige cupo en Iguazú de 15 litros para extranjeros

La alta demanda de combustible por parte de los brasileños se profundiza en las ciudades misioneras que abrieron sus fronteras. El faltante se comenzó a ver días atrás en Puerto Iguazú - donde la situación es más compleja con el arribo también de paraguayos - y ahora, se sumó Bernardo de Irigoyen. En el primer caso, la problemática es tal que ya se comenzó a aplicar un cupo de compra para extranjeros, con un surtidor exclusivo que albergará un máximo de 15 litros por vehículo.

Es que la diferencia cambiaria seduce a los habitantes del vecino país que llegan en busca de distintos productos; sin embargo, donde más se ve esta variación es en la estación de servicio.

En Argentina las naftas se adquieren a menos de la mitad de pecio que en el lado brasileño. Allí el litro de nafta súper gira en torno a los 6,50 reales que, convertidos al cambio nacional, representan unos 200 pesos según las cotizaciones actuales de divisas de la región.

En tanto, de acuerdo a lo que indicó la Secretaría de Energía de la Nación, Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en recuperar la demanda de combustible previo a la pandemia de coronavirus, ya que las ventas se incrementaron en un 4,2% a 157.000 barriles diarios en septiembre frente a los 151.000 de agosto, un máximo no visto desde hace 19 meses (ver “Argentina alcanzó...”).

Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad también está pidiendo a la Nación eliminar el sistema de cupos de entrega de combustible existente en Misiones. “Tuve la oportunidad de hablar con el secretario de Energía de la Nación y le pedí que intervenga para eliminar los cupos”, dijo el mandatario provincial. “Para que Misiones no tenga hoy el cupo que tiene de combustible, sino que seamos como era antes y tener el volumen de acuerdo a la oferta y demanda”, añadió el mandatario provincial. Es que, tal como se explicó desde Cesane, con el congelamiento de precios comenzó el sistema de cupos, y cuando este se excede, el precio se encarece, por lo que se torna un sistema arbitrario.

Límites a las compras

Ante la problemática que se registra en la Ciudad de las Cataratas, en la mañana de ayer se realizó una reunión en la Municipalidad local con el fin de elevar un pedido de límite máximo para extranjeros.

Es que durante la reunión, desde el municipio se expuso la situación y se propuso a las estaciones de servicio que se hallen dentro de la ciudad de Puerto Iguazú disponer de un surtidor exclusivo para vehículos de patente extranjera teniendo como límite 15 litros de carga, para evitar un posible desabastecimiento y faltantes tal como se registraron hace una semana atrás. Esta medida fue aprobada y comenzó a regir ayer.

Estuvieron presentes en la reunión Enrique Levallois, gerente ejecutivo comercial; Luciano Cendra, representante comercial; Marcelo Kubichen, jefe de estación Iguazú; Pablo Comparini, gerente de negocio Retail; Maite de la Arena, gerente de negocio Red Propia y Tiendas; Xavier Ruiz, gerente del departamento de Planeamiento y Servicios Comerciales; y Oscar Duran, jefe de Red Propia Región Noreste.

Cabe destacar que desde al viernes pasado están vigente los carriles exclusivos para ordenar y evitar largas filas de los ciudadanos argentinos que están trabajando.

En tanto durante todo el fin de semana largo (para los brasileños, por el día de todos los santos) se han registrado y los conductores llegaron a esperar 4 horas en la fila.

Irigoyen colmada de extranjeros

Tal como se esperaba desde antes de la reapertura de fronteras, a dos semanas de abrirse el paso entre Bernardo de Irigoyen y la ciudad de Dionisio Cerqueira, los brasileños no cesan de llegar en busca de distintos productos, principalmente el combustible.

Tanto en la jornada del martes como ayer, se registraron faltantes en la única estación de servicio YPF de la ciudad.

Hay que tener en cuenta que el martes fue feriado en Brasil y por ende se incrementaron los ingresos a Irigoyen. No obstante, más allá de esto, se trata de una tendencia que viene en aumento desde el jueves de la semana pasada y más aun teniendo en cuenta también las nuevas flexibilizaciones para el tráfico vecinal fronterizo que empezaron a regir esta semana, pues para el ingreso a territorio argentino se exige únicamente el carnet de vacunación con las dos dosis y un documento que acredite la residencia en las ciudades limítrofes. La medida rige para ciudadanos brasileños residentes en Dionisio Cerqueira, Barracao y Bom Jesús do Sul.

Además de YPF, la ciudad de Irigoyen cuenta con otras tres estaciones de servicios donde según expresaron, aún no se registraron faltantes pero sí advirtieron que la demanda también es alta.

Walter Feldman, presidente de la Cámara de Comercio local y propietario de dos estaciones de servicios, mencionó: “Nosotros aún no registramos faltantes de combustibles, pero no se está consiguiendo en grandes cantidades con nuestros proveedores, de a poco lo vamos renovando y esperemos que no nos falte”.

Según las averiguaciones que hizo El Territorio, todavía no se generaron inconvenientes en cuanto al cupo de ventas ni filas diferenciadas en las estaciones de servicios de esta localidad, pero sí hay mucha preocupación de argentinos que temen ser desabastecidos ante tanta demanda. Ante la situación, hubo reclamos a los playeros para que prioricen a los clientes argentinos.

En tanto, los brasileños también llegan a los comercios irigoyenses en busca de otros productos de la canasta básica alimentaria, como la carne, que es uno de los alimentos con mucha demanda, además del dulce de leche, chocolates y alfajores.

Así también, buscan elementos de limpieza, cosmética y perfumería, Mientras que hay una gran demanda en vinos y espumantes, que más allá de ser una preferencia habitual, se incrementa porque ya iniciaron las compras de fin de año.



Argentina alcanzó niveles prepandémicos

La Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en recuperar la demanda de combustible previa a la pandemia de coronavirus, ya que las ventas se incrementaron en un 4,2 por ciento a 157.000 barriles diarios en septiembre frente a los 151.000 de agosto, un máximo no visto desde hace 19 meses.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, al comienzo de las restricciones por la crisis sanitaria del coronavirus, en abril de 2020, la cantidad de barriles expendidos cayó a un piso de 51.000 diarios.

Desde ese entonces, y con excepción de un breve período entre marzo y mayo de este año donde se dispusieron nuevamente algunas restricciones por la segunda ola del virus, la demanda marcó un continuo crecimiento en un contexto de recuperación económica y de eliminación de las restricciones.

Con estos números, la Argentina no sólo recupera los niveles de demanda de combustibles previos a la pandemia, sino que es el primer país en Latinoamérica en hacerlo, según la agencia Bloomberg.

Se espera que la demanda siga creciendo durante los próximos meses, tras el anuncio de eliminación de cupos y restricciones para los pasajeros y turistas provenientes desde el exterior.



En cifras

$200

Aproximadamente, es lo que cuesta el litro de nafta en Brasil, lo que impulsa la llegada de más brasileños a la provincia de Misiones.

