Macri tiró el micrófono de un periodista y fue repudiado

jueves 04 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente Mauricio Macri se presentó en la localidad bonaerense de Dolores a su cuarta citación a indagatoria y protagonizó un violento hecho con un cronista del canal C5N, que fue repudiado: le tomó el micrófono y lo tiró al suelo.

Macri llegó en auto a las 11.50 al edificio de la Municipalidad de Dolores. En el video del momento se puede ver cómo el líder de Juntos por el Cambio tira el micrófono del periodista Nicolás Munafó al piso, donde quedó inutilizado debido a que cayó al agua.

Lo sucedido fue repudiado por el canal de noticias y por varios dirigentes del oficialismo, que lo acusaron de no respetar la libertad de expresión.

Con el hashtag “Macri ataca a C5N”, que luego se covirtio en tendencia, la señal de noticias denunció en su emisión y en sus redes sociales que Macri “tiró el micrófono al piso y después lo pateó y rompió un hombre de seguridad”.

“Está clara la imagen de cómo Macri agarra el micrófono y lo tira al agua. No tiene justificación lo que hizo, en ningún momento lo tocamos ni lo agredimos como para que él pueda justificarse, en C5N no trabajamos así, Sólo queríamos saber si iba a declarar o no y él pasa, ve el micrófono de C5N lo agarra y lo tira”, dijo Munafó, uno de los cronistas que estaba en el lugar cubriendo la llegada de Macri a Dolores.

Repudio de Adepa y Fopea

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresaron ayer su repudio a la agresión que sufrió el periodista Nicolás Munafó del canal C5N por parte del ex presidente Mauricio Macri, durante la cobertura de su declaración en Dolores. Ambos organismos reclamaron “respeto y tolerancia por el trabajo periodístico”.

“En las filmaciones se puede ver que Macri manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando. Luego esa herramienta de trabajo fue pateada y, según contó el colega, terminó en el agua”, indicó el texto de Fopea.

En tanto de Adepa condenó el violento accionar al describir los hechos: “Macri tiró al piso un micrófono de ese canal mientras caminaba hacia la puerta de la dependencia judicial”.

El canal de noticias C5N, por su parte, denunció a Macri por “robo, daño y agresión”. El abogado Gregorio Dalbón informó que fue “instruido por los dueños de C5N para interponer” una acción por daños y perjuicios contra Macri “por los hechos de violencia acontecidos en su indagatoria”.

Relacionadas

Macri presentó un escrito pero se negó a responder preguntas