Macri presentó un escrito pero se negó a responder preguntas

jueves 04 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente Mauricio Macri presentó ayer un escrito en su declaración indagatoria por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y pidió ser sobreseído, en la audiencia ante el juez federal interino de Dolores Martín Bava, informaron fuentes judiciales.

Llegó en auto a las 11.50 al edificio de la Municipalidad de Dolores, donde desde más temprano se habían congregado algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti y Martín Yeza, para brindarle su apoyo al ex mandatario.

Macri se desplazó a pie, fuertemente custodiado, hacia los tribunales para cumplir el trámite para el que fue convocado en cuatro oportunidades, en una jornada en la cual no hubo actos ni se montaron palcos para que el ex presidente se dirigiera a sus seguidores, tal como ocurrió la semana pasada, en la anterior citación.

Acusación al juez

Durante la audiencia, aprovechó para acusar al juez Martín Bava de estar “apurado” por procesarlo. “No lo quiero demorar, usted está apurado por procesarme”, le dijo Macri al juez federal interino de Dolores cuando el magistrado le preguntó si iba a hacer uso de la palabra y si estaba dispuesto a responder preguntas del tribunal y/o de la fiscalía.

En una audiencia que fue más fluida que la anterior, en la que no funcionaba el sistema de red de computadoras, el expresidente volvió a escuchar la imputación en su contra y, luego, le leyeron el decreto a través del cual se le levantó el deber de confidencialidad que su defensa consideraba indispensable para poder afrontar la indagatoria.

Terminado la lectura, el juez le preguntó al ex presidente si iba a declarar, a lo que Macri se negó para dar paso a la presentación del escrito por parte de su abogado.

El magistrado, de todas formas, le ofreció al imputado leer el escrito pero el ex mandatario rechazó también esa alternativa con otro dardo hacia el juez: “No, no quiero demorarlo, a ver si no llega antes del 14 (de noviembre)”, en relación a las elecciones legislativas. Tras la audiencia, que duró menos de una hora, el juez Bava quedó en condiciones de resolver la situación procesal de Macri.

Poco antes de las 13, Macri salió de los tribunales, saludó a algunos seguidores y abordó un vehículo para retirarse del lugar, sin realizar declaraciones, tras presentar un escrito ante el juez. Luego, el abogado defensor, Pablo Lanusse, realizó una improvisada rueda de prensa en la cual confirmó que Macri presentó un escrito.

El ex presidente está imputado por maniobras de espionaje porque, como presidente, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria, en una resolución que firmó Bava el 1 de octubre pasado.

