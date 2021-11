“Mi hijo también fue víctima de abuso en el Roque González”

jueves 04 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Los episodios de ataques de índole sexual padecidos por alumnas del Roque González, potenciaron la angustia de una madre que en abril de 2019 denunció que su hijo fue agredido sexualmente en esa institución, cuando tenía 7 años y cursaba segundo grado.

En la presentación acusó a un chico de tercer grado (9 años) a quien también vinculó a los constantes hostigamientos que su niño, le confesó, sufría en los recreos o en momentos en que se quedaban solos. La denuncia tuvo correlato en el ámbito judicial donde el acusado fue declarado inimputable en razón de su edad (artículo 1 Ley 22. 278 del Código Penal) y sobreseído, pero según manifestaciones de la denunciante, no hubo investigación ni pericias para aclarar las circunstancias del hecho.

En consecuencia, después de haber sufrido -aseveró- amenazas y presiones por haberse animado a denunciar, tomó la decisión de sacar a su hijo del colegio e inscribirlo en otra escuela. “En aquel momento me cuestionaron por haber denunciado, los directivos se enojaron conmigo cuando los confronté, me decían que no era para tanto, que así juegan los chicos, pero de ninguna manera eso puede ser un juego”, lamentó la mujer a El Territorio.

En los últimos días, cuando trascendió el reclamo de las alumnas ante la falta de respuestas del colegio, empatizó para contar “que mi hijo también fue víctima de abuso e igual que ahora, no hubo sanciones y minimizaron todo”.

La denuncia, a la que tuvo acceso este matutino, fue radicada en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional Uno, el 19 de abril de 2019 e intervino el titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos, César Jiménez, hasta que a fines de junio se inhibió de oficio.

La causa pasó al Juzgado Correccional y de Menores Uno, a cargo de Marcela Leiva, quien el último 13 de septiembre rechazó las medidas solicitadas por la fiscalía y declaró la inimputabilidad y sobreseimiento total y definitivo.

“No ataco al nene que lastimó a mi hijo, podría ser una víctima más, pero qué ocurre en el colegio, cuál es el trasfondo. De la manera en que actúan van a seguir apareciendo chicos afectados”, lamentó.

