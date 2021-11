Mañana pagan pensiones no contributivas a titulares con DNI finalizado en 6 y 7

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 18:21hs.

Los titulares de pensiones no contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6 y 7 cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes.



Las Anses reiteró que si bien no tienen que solicitar turno para cobrar este beneficio, deben acercarse a la entidad bancaria únicamente en la fecha asignada.



Asimismo, las madres de 7 hijos que perciben PNC con DNI terminado en 6 y 7 y que no poseen tarjeta plástica, mañana tendrán disponible el dinero asignado en el marco del programa Alimentar.