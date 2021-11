Ninfa Alvarenga: "Argentina necesita transformaciones profundas y nuestro sector está dispuesto a realizarlas"

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 14:48hs.

Con propuestas diferentes a la mayoría de los candidatos, el partido Libertad, Valores y Cambios que postula como primera candidata a diputada nacional a Ninfa Alvarenga entiende que en las próximas elecciones obtendrán un caudal más importante de votos (que en las Paso) a partir de la ayuda de los jóvenes liberales quienes mediante un espacio didáctico de difusión fundamentan con ahinco sus proyectos que van desde rechazar más impuestos, gasto político, el control del mercado y la intervención del Banco Central.

En diálogo con el programa Acá te lo contamos (100.7 - Radioactiva), la candidata que cupa el primer lugar en la boleta dijo que se ven "muy bien, venimos creciendo, recibiendo el apoyo en un montón de localidades donde tenemos referentes llevando nuestras propuestas y que el 14 nos van a ayudar con la fiscalización. En base a eso tenemos una expectativa muy buena para estas generales por lo que creemos que nos va a ir mucho mejor que en las Paso".

Sobre sus propuestas, Alvarenga puntualizó en que "como liberales defendemos la vida, la libertad individual y la propiedad privada, también respetamos la libertad de conciencia individual basándonos en el principio de no agresión, promovemos la paz social, el diálogo y el debate. Esos son nuestros principios, además de la defensa de las garantías y los derechos constitucionales de la Constitución de Alberdi de 1853 que no incluye a las reformas posteriores que para nosotros son reformas socialistas. Abogamos por la disminución del tamaño del Estado, por reducción de impuestos y de gasto público. Queremos que haya eficiencia y eficacia en la gestión, equilibrio presupuestario, la implementación de tecnología para eliminar la burocracia y las regulaciones excesivas".

"A partir de estos principios, la leyes que nosotros propondremos en el Congreso van a estar de acuerdo con eso y debo mencionar también que defendemos el libre mercado, creemos en una sociedad capitalista y el usufructo del capital como sistema económico", subrayó la candidata del partido que tiene como máximo referente a nivel país al economista Javier Milei.

"Argentina necesita transformaciones profundas, alguien que se anime a hacer esas transformaciones y nuestro sector está dispuesto a realizarlas y pagar el costo que sea necesario para poder llevarlas adelante", aseguró.

El ojo en Misiones

Sobre Misiones y la mirada liberal, Alvarenga dijo que esta provincia "no es un apéndice aislada de todo lo que está pasando en el país, tarde o temprano las medidas malas que se están tomando a nivel del gobierno nacional van a repercutir en Misiones, y claramente repercuten porque no nos permiten desarrollarnos y crecer", y en esa línea se mostró a favor de "reimpulsar la creación de la zona aduanera especial pero con la salvedad de que para poder llegar a ese lugar hay que bajar el gasto público, en 15 puntos, dice Milei y muchos se preguntan si vamos a recortar los planes sociales o hacer otro tipo de ajuste social, y les digo que no. Nosotros pensamos que lo que se tiene que ajustar primero es la política porque en esos 15 puntos existe un despilfarro de gastos, mala administración de esos gastos y mucha corrupción, entonces a partir de ahí lo que hay que hacer a la par es bajar la presión impositiva en 10 puntos que pemitiría la generación de empleo de calidad y crecimiento económico, pero a su vez, al bajar el gasto público tendríamos menor déficir por lo tanto se emitiría menos y eso llevaría a una menor inflación, como tienen los países vecinos".

"Les pido a los misioneros que piensen en nosotros como la verdadera alternativa, como algo que está por fuera de la grieta, como una verdadera oposición no una oposición disfrazada de liberalismo como estamos viendo en Juntos por el Cambio, que votaron en consonancia con el oficialismo en contra de la ciudadanía. Tenemos la intención de sacar adelante al país promoviendo una transformación educativa, en salud, también económica y eliminar el Banco Central para terminar con la inflación en la Argentina", destacó Alvarenga.