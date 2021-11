Ante la gran demanda, Irigoyen registra faltante de combustibles

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 8:52hs.

Tal como se esperaba desde antes de la reapertura de fronteras, a dos semanas de abrirse el paso fronterizo entre Bernardo de Irigoyen y la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira, uno de los productos más buscados por los brasileños sigue siendo el combustible ya que debido a las diferencias cambiarias, en Argentina lo adquieren a menos de la mitad de pecio que en el lado brasileño, que el litro de nafta súper gira en torno a los R$ 6,50 convertidos a pesos estaríamos hablando de más de $ 200 según las cotizaciones actuales de divisas de la región.

En la jornada de ayer, martes, se registraron faltantes en la única estación de servicio YPF de la ciudad más oriental del país, y se estima que hoy nuevamente por algunas horas va faltar combustible en esa estación en particular.

La ciudad además cuenta con otras tres estaciones de servicios donde aún no se registraron faltantes pero donde la demanda también es alta.

Walter Feldman, presidente de la cámara de comercio local y propietario de dos estaciones de servicio, menciono: “Nosotros aun no registramos faltantes de combustibles, pero no se está consiguiendo en grandes cantidades con nuestros proveedores, de a poco lo vamos renovando y esperemos que no nos falte”.