Escuela y comunidad: al rescate de la medicina natural ancestral

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 8:30hs.

El uso de medicina natural es una práctica que con el pasar del tiempo se va perdiendo, incluso entre los pueblos originarios donde hasta hace muy poco no llegaba la medicina blanca. Por ese motivo, pensando en preservar los conocimientos en torno a las plantas medicinales, docentes y alumnos del segundo ciclo del aula satélite Nº II de la escuela 780 que funciona en el aldea Guavirá Poty, crearon una publicación repleta de información sobre las hierbas naturales buscando que sea útil pero que también permita conservar esta ancestral costumbre.

El proyecto del Vademecúm Medicinal surgió a principio de año junto al diccionario mbya que ya fue culminado representando un gran trabajo realizado por el Auxiliares docentes indígena (ADI), Osvaldo Rodríguez y la docente Adalgisa Silvetti junto a los alumnos de primer ciclo. Para la segunda parte del año, la directora Mirian Closs propuso la creación de un Vademécum Medicinal, idea que recibió total acompañamiento por parte del cacique Francisco Duarte y predisposición para el trabajo de investigación y armado del escrito del docente Marcos Segovia, el ADI Rosalino Duarte y los alumnos del segundo ciclo.

La idea fue plasmar, en una obra de referencia, las distintas hierbas medicinales que comúnmente son utilizadas en la comunidad Guavirá Poty. De esta manera, se pone en valor la cultura de los pueblos originarios y se evita que los conocimientos de la aldea se pierdan.

“El objetivo es siempre difundir las costumbres y saberes de la comunidad. Hasta hoy muchos confían más en el uso de hierbas naturales para tratar distintas dolencias, que en los medicamentos industrializados. El vademécum es como una guía del doctor donde encontramos información de los medicamentos básicos de uso más frecuente” indicó el docente Marcos Segovia sobre la propuesta.

Una vez acepatada la valiosa propuesta, el maestro junto al ADI Rosalino Duarte, comenzaron con la ejecución de la iniciativa. Primero trabajaron en la investigación de las plantas realizando un cuadro de clasificación, en castellano y guaraní. En la obra de referencia se detalla el nombre de la planta, qué parte se utiliza, cómo se prepara y administra. “Fue un trabajo de tres meses, salimos a campo, recorrimos la aldea realizando entrevista a las personas mayores donde explican la preparación de la medicina que ellos utilizan. Recolectamos mucha información, tornando el material muy completo”, señaló Segovia.

Para la comunidad educativa resulta muy importante la apertura de los integrantes de la aldea para compartir los conocimientos ancestrales, confiar ese tesoro de sabiduría en pos de preservar la cultura y ponerla a disposición del yurúa (hombre blanco).

“Como docente me siento privilegiado porque también aprendo de ellos, es muy satisfactorio este tipo de trabajo que nos permite mostrar el trabajo de los alumnos mbya. No se trata sólo de contenidos y que ellos puedan compartir el aprendizaje que traen de la casa, eso es muy valioso, pero lo importante es poner a los niños como protagonistas. No es algo sencillo porque se trata de trabajar con otro idioma y el avance pone de manifiesto el compromiso de todos”, destacó el maestro.

A su vez, en representación de la aldea, Duarte, puso en valor la posibilidad de que los ancianos puedan aportar sus saberes y que estando plasmados en una cartilla, toda esa información tenga manera de perdurar con el tiempo. “De mi parte que convivo con los alumnos, fue muy enriquecedor este proyecto, sobre todo el aporte de los ancianos en contarnos esos saberes que provienen de nuestros antepasados. Los alumnos también aportaron muchísimo y esta es una manera muy linda de plasmar nuestros saberes”, cerró.