Misiones apura la reapertura de más pasos fronterizos

Luego de la reapertura de los corredores seguros en Posadas, Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, la Provincia analiza la habilitación de más pasos fronterizos. En una primera instancia, se avanzará en pedidos para la reanudación de los cruces sobre el río Uruguay, puntualmente entre Alba Posse, y Porto Mauá (Brasil), El Soberbio con Porto Soberbo y San Javier y Porto Xavier. Luego se plantea extender las solicitudes a Puerto Rico y Puerto Triunfo, y Eldorado con Puerto Mayor Otaño.

Fue el gobernador Oscar Herrera Ahuad quien confirmó el análisis que se realiza desde el gobierno, que deberá elevar la solicitud hacia la Jefatura de Gabinete, que tiene la última palabra para autorizar los nuevos corredores seguros. La característica, en estos casos, es que son cruces por río y no por ruta, como ocurre con el San Roque González de Santa Cruz, el Tancredo Neves y el paso Irigoyen-Cerqueira.

“Estamos analizando la apertura de más pasos. Después de tomada esta semana y la otra como parámetros epidemiológicos, porque después de una apertura tenés unos quince días de análisis sobre la situación epidemiológica y ver la cantidad de casos que hay, que en la provincia estamos estables con un promedio de diez casos, con un buen volumen de testeos, que los centros siguen abiertos y sigue habiendo demanda. Una vez que transcurra ese tiempo, ya estaremos enviando las solicitudes para el resto de los pasos internacionales sobre el río Uruguay y sobre el río Paraná”, sostuvo el gobernador en diálogo con El Territorio.

En este sentido, precisó que las nuevas aperturas en análisis son, puntualmente, las conexiones con San Javier, El Soberbio, Alba Posse, Puerto Rico y Eldorado.

Pero aclaró que las solicitudes se elevarán por etapas. “Lo más probable es que lo hagamos por etapas. Primero en una etapa sobre el río Uruguay y luego sobre el río Paraná como otra etapa”, enfatizó.

En este marco, los pedidos de las aperturas contarán con las mismas características que rigen en los demás corredores, como el PCR con un máximo de hasta 72 horas y contar con el esquema completo de vacunación anticovid. En cuanto al cupo de ingreso, se permitirá el paso de 1.600 personas.

Las declaraciones del mandatario fueron en el marco del homenaje que realizó la Provincia al personal de Salud en el Hospital Madariaga, por su arduo trabajo a lo largo de la pandemia.

Como informó este matutino días atrás, la llegada de la temporada estival preocupó a muchos intendentes de municipios fronterizos, ya que advertían que muchos argentinos intentarán cruzar hacia las playas del Brasil, y que muchos brasileños buscarán en la Argentina mejores precios en los productos. Esto último es un condicionante importante por lo que los alcaldes insisten en abrir la frontera, ya que el cambio favorece la compra de este lado del río, razón por lo cual los comerciantes aguardan con expectativas.

Ahora, restará que en los próximos días se evalúe cómo sigue el estatus sanitario en relación a la pandemia en Misiones para avanzar en nuevas aperturas que, hasta el momento, cuenta con cuatro corredores seguros, tres terrestres y uno aeroportuario con el Aeropuerto Eduardo Kruse en Puerto Iguazú.

Eliminación del test de antígenos

Por otra parte, el mandatario provincial también se refirió sobre la eliminación del test de antígenos como requisito para el ingreso al país.

“El antígeno, ante la solicitud de sostener el PCR negativo, no tiene mucha validez hacerlo. Es una decisión acertada y no tiene un impacto epidemiológico inmediato. Por eso, lo que nosotros solicitamos a la Nación es lo contrario, de mantener el antígeno y de suspender el PCR, sobre todo teniendo en cuenta que es un turismo regional y de localidades cercanas, por lo que la gente no puede hacerse PCR a cada rato, yendo y viniendo”, sostuvo Herrera Ahuad.

Al mismo tiempo, anticipó que mañana reiterará el pedido a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que ya había solicitado días atrás ante el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en Buenos Aires (ver Vizzotti arribará...).

“Hacer antígeno pero no solicitar PCR. Nación determinó una cosa, pero veremos en la discusión sobre las realidades de las provincias que son las que tenemos que poner sobre la mesa”, precisó.

En tanto, el ministro Oscar Alarcón, indicó que “a partir de hoy (por ayer) recibimos la comunicación administrativa de Nación donde se elimina el test de antígenos y continúa el pedido de la PCR y el esquema completo de vacunación. No así en los menores que se pueden recibir a los menores sin la primera o segunda dosis y no deberán hacer aislamiento. Continúa la declaración jurada, que es lo que está en vigencia. Por eso la Provincia implementó la no exigencia del test rápido”.

En cuanto a los puestos sanitarios en la frontera, continuarán apostados allí para garantizar los controles para mantener el estatus epidemiológico.



Vizzotti arribará mañana a Misiones

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, arribará mañana a Misiones en el marco del lanzamiento del Plan Nacional de la Lucha contra el Dengue, que se realizará en Puerto Iguazú en horas de la mañana.

En este sentido, el gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó el arribo de la funcionaria y, en ese marco, reiterará el pedido para la eliminación de la exigencia del PCR negativo, para agilizar el movimiento sobre los pasos internacionales habilitados hasta el momento.

Es que el costo del testeo desalentó los ingresos al país, ya que tanto para paraguayos como para brasileños les resulta costo abonar el PCR, que oscila entre los 3.000 y 7.000 pesos. Asimismo, pedirá que se mantenga el antígeno, cuyo monto es subsidiado por la Provincia.

