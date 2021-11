Honrar la memoria de los que partieron

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 5:00hs.

El sol concentró sus rayos sobre la cruz mayor. En la diafanidad quemante de la mañana de noviembre sombreros y sombrillas iban y venían entre las sepulturas y los recuerdos. Oraciones y velas encendidas. Flores y rostros emocionados.

Ayer, Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos de la tradición cristiana, cientos de vecinos visitaron el cementerio La Piedad para honrar la memoria de sus fallecidos.

Dolorosos o felices los recuerdos son legado que deben preservarse del olvido. Así lo expusieron las cuatro hermanas Leiva mientras que con escobas y trapos dejaban reluciente la tumba de los parientes que han partido. “Nosotras venimos en el Día de los Muertos todos los años, pero no es que sólo venimos en esta fecha, venimos todos los meses a visitar el nicho de nuestros padres y abuelos. Es lo que nos enseñaron en nuestra familia, a honrar a nuestros muertos, a recordarlos con alegría por lo que fueron, por el tiempo compartido, aunque claro que también los extrañamos y lloramos a veces”.

En tanto, Basilisa Benítez y Juan Carlos Novarilla visitaron el lugar de descanso de su hija. “La pérdida nos partió el corazón pero al mismo tiempo ella nos da la fuerza para seguir adelante, nuestra hija nos dejó una gran herencia de amor”, dijeron.

Por su parte, Ramón Machuca que hace 20 años atiende la florería ubicada en el ingreso al cementerio evidenció que se registró un intenso movimiento de personas y ponderó que “en nuestra región el Día de los Muertos es una tradición muy arraigada. Años atrás las familias pasaban el día en el cementerio visitando a sus seres queridos fallecidos. Con el tiempo quizás eso se va perdiendo, pero ojalá que se conserve esta costumbre que es parte de nuestra cultura”.

Acompañamiento espiritual

Durante la jornada se celebraron cinco misas en el camposanto, mientras que los seminaristas recorrieron el predio ubicado en la chacra 42 para hacer lectura de la Biblia, orar y bendecir a las familias presentes.

El sacerdote Miguel Ángel Moura, párroco de la iglesia San Antonio de Padua, en diálogo con El Territorio, expresó que en la jornada de conmemoración de los fieles difuntos: “La Iglesia propone tener una memoria agradecida y sabernos amados por Dios. Venimos al cementerio no para encontrarnos con aquel que ya no está, porque no está su presencia física, esa es la verdad y nos duele y a veces nos cuesta soltarlos. Es una linda oportunidad para entregarle a Dios este dolor”. Y añadió que “esta conmemoración de la Iglesia nos propone rezar por nuestros seres queridos que ya no están y tener un corazón agradecido por ellos. Como dice otro hermano mío sacerdote, ‘hasta el cielo no paramos y allá vamos’, y que esa sea la certeza de este día 2 de noviembre, no nos preparamos para ir al cementerio sino que nos preparamos para el domingo de la Pascua, cuesta entender pero estamos de paso y vamos hacia la Pascua, la vida eterna”.

El religioso refirió que “abrazar la hermana muerte nos quita lágrimas, bronca, enojo, dudas de fe. Y a la vida hay que aprovecharla, vivirla cada instante, cada acontecimiento como único sabiendo que Dios nos abraza en su amor y en su paz”.