Ante casos de alergias, la fiebre es la alarma para testearse

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 4:00hs.

Con la llegada de la primavera muchas personas experimentan síntomas como tos, dolor de cabeza, fatiga, congestión y goteo nasal, que comúnmente pueden confundirse con Covid-19, lo cual podría generar un aumento de testeos ante la duda. Sin embargo, advierten que el síntoma de alarma es la fiebre.

En la localidad de Eldorado, por ejemplo, el aumento en las últimas semanas fue bastante importante: de 20 test diarios, actualmente se están realizando entre 30 y 50, aunque este número no es representativo para el resto de la provincia. De hecho, fuentes de Salud consultadas aseguraron que “no tenemos un incremento sustancial de la demanda” y desde hace al menos dos meses se mantiene estable.

Para tener una idea: en julio de este año, momento de mayor pico de la pandemia, en Misiones había días que se realizaban hasta 3.000 testeos diarios entre el sistema público y el privado. En septiembre, este número bajó un 80 por ciento y hasta el momento no sufrió grandes variaciones, por lo que se estiman entre 500 y 600 por día en toda la provincia, de los cuales no se reportan más de diez positivos diarios. Aunque, si se tienen en cuenta las dos últimas semanas, hubo una pequeña suba de casos positivos de coronavirus, ya que hasta ese entonces se venían contabilizando entre cuatro y seis diarios.

Sobre lo que no cabe duda es que los constantes cambios climáticos que sufre la provincia propician la aparición de síntomas como goteo nasal y picazón de garganta, entre otros. El Territorio consultó al respecto con Luis Emilio Fretes, médico alergista, quien explicó: “Lo que yo estoy viendo en mi consulta diaria es que no hay prácticamente casos de coronavirus, lo que sí veo son alergias. Son cuadros que tienen que ver con la época del año, pero no es que uno sea alérgico al cambio de clima, sino a los alérgenos que aumentan con el cambio de clima”. El polen es uno de los alérgenos desencadenantes más comunes de las alergias estacionales.

Al ser consultado sobre cuál sería un síntoma de alarma para realizarse un testeo de Covid-19, afirmó: “Hay que testearse sí o sí cuando hay fiebre porque estamos hablando de un episodio de tipo viral. La alergia no da fiebre. Pero hay que tener en cuenta la historia clínica del paciente, si está vacunado, si estuvo en contacto con un paciente positivo de Covid-19. Hay que buscar los antecedentes, por eso es importante la consulta médica para evaluar si son síntomas de Covid o no”.

En cuanto a los síntomas de la alergia, destacó los más comunes como congestión, estornudos, picazón de nariz, ojos, garganta, oídos, dolor de cabeza y rinorrea acuosa. Asimismo, aseguró que el paciente puede presentar cansancio al no poder dormir correctamente, y en algunos casos desgano y decaimiento. “En un examen físico a veces uno ve un agrandamiento de los cornetes inferiores que tapan las fosas nasales y el paciente no puede respirar, entonces eso produce un agotamiento”, explicó.

Ante estos cuadros, Fretes insistió en realizar la consulta médica y en ningún caso automedicarse.

“En mi consultorio ayer vi seis pacientes así, entre niños y adultos. En esta época primaveral hay mucho cambio de clima, hay humedad y alérgenos, que son hongos y gatillan los cuadros alérgicos”, sostuvo.

Testeos en Misiones

Desde septiembre, Misiones viene reportando una baja importante no solamente en las muertes a causa del coronavirus, sino también de los casos que se notifican a diario. Esto último es el resultado, al mismo tiempo, del descenso en la demanda y en la positividad de los testeos.

Autoridades sanitarias y especialistas atribuyen esa baja -que permite el retorno de la normalidad- a la campaña de vacunación anticovid, que ya llegó prácticamente a todos los sectores de la sociedad. Aún restan los menores de 3 años.

El brote de Sars-Cov-2 en el país, en marzo del año pasado, derivó en un sistema de detección del virus para disparar el aislamiento, búsqueda de contactos estrechos y tratamiento del paciente infectado si lo necesitara. Con el tiempo, el protocolo tuvo modificaciones, dado que al principio de la pandemia sólo se utilizaba PCR para procesar las muestras, mientras que desde junio del año pasado se usan también test rápidos.

Al principio, los estudios promediaban los 20 o 30 por día, siempre con la técnica de PCR, y los detectados rondaban los tres y hasta cinco por jornada. La capacidad diagnóstica aumentó a mediados de 2020 y se procesaban 60 muestras diarias.

En tanto, este año la demanda fue mayor y se hizo sentir la segunda ola, sobre todo en junio y julio, cuando las filas para testearse en el ex Materno, dentro del Parque de la Salud, era de varias cuadras con hasta tres o cuatro horas de espera para el resultado.

Así, de 1.500 hisopados diarios que se hacían en la provincia en abril, en julio había días en que se llegaba a 3.000 entre el sistema público y privado, número que descendió abruptamente a partir de septiembre.

En ese momento, se decidió no realizar test rápidos los domingos en el ex Hospital Materno Neonatal, en Posadas, y de la misma manera repercutió la disminución de pruebas diagnósticas en otros municipios.

Actualmente, el Centro de Testeo Rápido del ex Materno Neonatal atiende de lunes a sábados.

Los horarios son de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 13.30 a 18.