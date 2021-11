Moro, el juez que metió preso a Lula, se candidatea

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Anulado por la Corte Suprema por haber manipulado sentencias con fines políticos contra el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro, ex juez y ex ministro de Jair Bolsonaro, dejó su trabajo de consultor en Estados Unidos y regresó a Brasil para afiliarse al partido derechista ‘Podemos’ de cara a ser opción de “tercera vía” en las presidenciales de octubre de 2022.

“Un Brasil justo para todos”, escribió ayer el ex juez en Twitter, acompañando la convocatoria al acto de su afiliación, que se realizará el 10 de este mes en Brasilia.

Su posible candidatura cuenta con el apoyo inicial de figuras del grupo mediático Globo y exministros bolsonaristas como el general retirado Carlos Santos Cruz, ex secretario general de la presidencia.

Moro está siendo exhibido ante los círculos de poder como la interpretación de un “bolsonarismo sin Bolsonaro”.

El partido Podemos es considerado el brazo parlamentario de lo que fue la Operación Lava Jato y un aliado en la agenda económica del Ejecutivo.

Incluso uno de sus senadores formó parte de los defensores de Bolsonaro en la comisión parlamentaria del Senado que acusó al jefe de Estado de nueve delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad.

Moro fue ministro de Bolsonaro durante 15 meses pero salió con un portazo al denunciar la injerencia de su entonces jefe en la designación de comisarios de la Policía Federal.

En economía es un neoliberal declarado y había llegado al Gobierno por su relación con el ministro de Economía, Paulo Guedes.

Moro acompañará su despegue como posible presidenciable con un libro llamado “Contra el Sistema de Corrupción”, pese a que la corte lo consideró parcial y explicitó su manipulación en las causas contra Lula.

El máximo tribunal anuló toda la operación Lava Jato vinculada al líder del Partido de los Trabajadores (PT), pero no sancionó a Moro por su acción.