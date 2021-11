Aceptaron analizar la recusación del juez Bava

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Horas antes de la indagatoria a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, la Cámara Federal de Mar del Plata le dio trámite a un pedido de la defensa del ex presidente y fijó una audiencia para el 12 de noviembre para analizar si el juez Martín Bava debe continuar al frente del expediente.

Macri y su abogado Pablo Lanusse ya pidieron en dos oportunidades que Bava se aparte. “La decisión de la Cámara es una clara señal contra el Juez Martín Bava”, sostuvo la abogada querellante Valeria Carreras.

Si bien la decisión de la Cámara no suspende la cita de Macri para hoy a las 12, Bava llegará condicionado a su segundo encuentro cara a cara con el ex presidente, quien lo acusa de falta de imparcialidad e independencia. En el entorno del líder del PRO sostienen que la decisión es concurrir a Dolores, aunque deslizan que el juzgado debería suspender la audiencia hasta que resuelva la Cámara Federal.

El lunes, Lanusse presentó un nuevo pedido para correr a Bava del expediente. El centro de la impugnación del abogado de Macri estuvo en lo que pasó en la última audiencia, cuando el ex presidente finalmente se presentó después de dos faltazos anteriores pero no declaró por no estar relevado del deber de guardar secreto. Después de la audiencia, Bava pidió el relevamiento al presidente Alberto Fernández y el mandatario lo firmó antes de viajar hacia Roma para participar de la cumbre del G20.

Bava entiende que Macri ordenó y posibilitó el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan (entre ellos los misioneros Eliana Krawczik y Jorge Ortiz) que se hundió en noviembre de 2017.