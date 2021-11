Juan Román Riquelme le contestó a Oscar Ruggeri: “Lo que diga ese muchacho, para mí no cuenta”

martes 02 de noviembre de 2021 | 14:30hs.

Juan Román Riquelme brindó este martes una entrevista para acompañar el mensaje de los distintos referentes de Boca que aseguran que cuando el domingo, tras la derrota ante Gimnasia, hizo bajar del micro a los futbolistas, no fue para darles una reprimenda sino para felicitarlos. En ese sentido declararon Sebastián Battaglia y Carlos Izquierdoz, pero faltaba la voz del protagonista. “Fui a felicitarlos, no sabía que eso estaba mal”, ironizó, y aprovechó la ocasión para responderle a Oscar Ruggeri tras su dura crítica.

“Gracias a Dios que no fuimos compañeros”, había dicho el excampeón del mundo con la Selección en México 1986, y agregó: “Yo no bajo del micro. No me bajan porque Riquelme no se hubiese bajado tampoco y porque es una vergüenza lo que hizo”.

Frente a esto, Riquelme expresó: “Cada uno es libre de decir lo que quiere. A mí me cuentan todas las cosas, yo miro poca tele, pero me cuentan todo, y a mí me enseñaron a vivir de una sola manera”, prologó. Y en este sentido diferenció: “Yo si sale un amigo mío o me dice en la cara que yo lo defraude, yo me pondría mal porque sé que ese amigo me quiere y yo a él. Si viene un familiar y me dice lo mismo, me pongo mal por la misma razón, pero si lo dice una persona que no tengo relación no me causa nada, porque no puedo defraudar a alguien con quien no tengo relación”.

En referencia al exdefensor, Román no se guardó nada: “Yo no le doy muchas vueltas a la vida. Lo que dice ese muchacho para mí no cuenta. ¿Qué hubiera hecho yo si un dirigente me bajaba del micro? Nada porque a un dirigente no se le hubiese ocurrido ir a felicitar porque el dirigente reacciona como lo hace la gente, yo no. Yo fui a felicitar a mis jugadores por el segundo tiempo impresionante que hicieron con Gimnasia”.

Por último, sobre este tema, sentenció: “Yo vivo tranquilo porque no le hago mal a nadie ni le debo nada a nadie”.

De Román a Ruggeri



"Si un amigo me dice que lo defraudé, me duele. Si un familiar me dice lo mismo, también me duele. Pero si me lo dice alguien con quien no tengo relación, no me causa nada" pic.twitter.com/ljQbWdqAqg — ʙʀᴀɪᴀɴ ᴘᴀʟᴍᴀ 💫 (@BraianJP10) November 2, 2021

“Hace seis o siete partidos atrás yo veía complicado que pudiéramos tener la chance de clasificarnos a la Copa Libertadores por la tabla general porque teníamos arriba a Racing, Independiente, Estudiantes y Lanús, más Vélez, River y Talleres, que están arriba desde el comienzo”.

“Hoy, faltando seis fechas y gracias a los jugadores que tenemos, que hacen un esfuerzo muy grande estamos por encima de Racing, Independiente y Estudiantes, casi igual que Lanús, y eso es mérito de los muchachos, del esfuerzo gigante que están haciendo”.}

“Los chicos están más cansado de la cabeza que de las piernas”.

“Ese mes que nos tocó con Mineiro, más después venir y estar encerrados en el hotel, y perder puntos y ver que el primero se aleja, todo eso hace que los muchachos hoy tengan que hacer un esfuerzo doble, pero lo están haciendo muy bien y estamos muy agradecidos”.

“Yo digo la verdad, no tengo problema, me hago cargo de mis cosas, pero también nosotros tenemos que cuidar a nuestro club, es nuestra obligación. Hablar de millones es muy fácil, pero cuando llegamos al club pensamos que había plata y nos dejaron deuda”.

“Entonces tenemos que acomodar el club y después armar un equipo para competir, y este equipo le ganó a Mineiro, el cuco de la Copa Libertadores. Le ganamos los dos partidos, pero si no te cobran los goles...”.

“Yo entiendo que todo el tiempo tienen que hablar de Boca. Entiendo el cuentito de que Boca vende, me crié en este club, amo a este club, pero las cosas van bien. Estos muchachos están haciendo las cosas bien, representando a nuestro equipo de la mejor manera”.

“Contra Gimnasia fui a felicitar a los chicos porque hacía mucho tiempo que no me sentía tan contento en nuestra cancha. Ojalá que cuando nos toque perder sea como en el segundo tiempo contra Gimnasia. Tuvimos un montón de chance y el arquero de Gimnasia fue la figura”.

“Vivo en un país raro, fui a felicitar a mis jugadores y se armó una novela, pero no pasa nada”.

“Tengo una relación muy buena con mis jugadores. Mi forma de vivir es muy simple, amé ser futbolista y amo a mis futbolistas, los voy a cuidar siempre”.

“No sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. Yo entiendo que todo el tiempo buscan armar una novela, siempre son las mismas personas, tenemos claro que son siempre los mismos programas. Eso está divertido porque el hincha de Boca ya entendió cómo es esto, ya sabemos cómo es, desde el día que ganamos las elecciones son siempre las mismas personas los que quieren causar problemas a nuestro club”.

“Yo nunca voy a vivir como dirigente porque me siento como futbolista, entonces cuando ven a uno que es dirigente hacen esta novela en lugar de aceptar que fui a felicitarlos. Vuelvo a decir que gracias al esfuerzo que hacen estos jugadores, hoy tenemos muchas chances de entrar a la Copa por la tabla general, que hace seis o siete fechas no teníamos”.