Misiones analiza la reapertura de más pasos fronterizos con Brasil y Paraguay

martes 02 de noviembre de 2021 | 12:25hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad anticipó que se analiza la reapertura de más pasos fronterizos, de acuerdo a la situación epidemiológica en las próximas semanas.

En diálogo con El Territorio, afirmó que “estamos analizando la apertura de más pasos, después de esta semana y la otra como parámetros epidemiológicos”. En este sentido, explicó que “después de una apertura (en referencia a las que se dieron en los pasos en Posadas, Iguazú e Irigoyen) hay unos quince días de análisis sobre la situación epidemiológica. Y una vez que transcurra ese tiempo, estaremos enviando las solicitudes para el resto de los pasos fronterizos”.

Indicó que, precisamente, las nuevas aperturas en análisis serán en las conexiones con San Javier, Alba Posse, Puerto Rico y Eldorado.

“Los haremos por etapa, primero en una etapa sobre el río Uruguay y luego en una segunda etapa sobre el río Paraná”, aclaró al respecto. Para estos casos, regirá el cupo de ingreso diario de hasta 1.600 personas por día, como ya ocurre con los corredores seguros turísticos habilitados hasta el momento.

Las declaraciones del gobernador se dieron en el marco del homenaje que realizó la Provincia al personal de Salud, por su trabajo en el marco de la pandemia.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial se refirió sobre la flexibilización de las exigencias para el turismo internacional, que se dio ayer según disposición de la Nación. Uno de los principales puntos fue la eliminación del test de antígenos, que desde ayer Misiones ya no solicita.

Sobre este punto, el gobernador señaló: “Ante la presencia de la solicitud de sostener el PCR, no tiene validez hacer el test de antígeno y no tiene un impacto epidemiológico a corto plazo”. Y en esta línea, recordó que la Provincia solicitó la suspensión del PCR “teniendo en cuenta un turismo regional, que no puede hacerse un PCR a cada rato. Nosotros pedimos lo contrario, pero la Nación determinó otra cosa”.

Asimismo, anticipó que reiterará el pedido ante la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que arribará a Puerto Iguazú este jueves.