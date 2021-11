La Fiscalía pidió que los alumnos denunciados terminen el año escolar online

martes 02 de noviembre de 2021 | 3:15hs.

El escándalo del colegio Roque González, por abuso y acoso de alumnas de segundo año por parte de sus propios compañeros, tomó ribetes judiciales. Sin obtener respuestas a su presentación anterior sobre iniciar una causa por distribución de material de contenido sexual, la fiscal Correccional y de Menores Uno de Posadas, María Laura Álvarez, pidió ayer a la mañana al juez que entiende en la causa, César Jiménez, que arbitre la garantía de educación vía internet a los estudiantes denunciados y que ordene al establecimiento escolar que no les renueve la matrícula.

“Que los menores mencionados y atento a que ya estamos en el mes de noviembre continúen la currícula perteneciente a segundo año en modalidad online (remota, sin asistencia al colegio), evitando de este modo que las víctimas coexistan en el mismo espacio que los agresores”, señala el pedido de la fiscal.

“La sola presencia de los menores en el aula implica un hecho violento, es someter a las víctimas a sus acosadores y abusadores”, agrega.

Y concluye insistiendo en la medida: “Solicito que esta modalidad virtual para finalizar el año escolar sea efectuada con el mismo seguimiento psicológico del gabinete psicológico para su acompañamiento y evolución”.

Lo sucedido tomó estado público el jueves tras una sentada protagonizada por las alumnas de segundo año, que fue acompañada por chicas y chicos de otros cursos ante los constantes agravios de parte de sus compañeros. No obstante, previo a la manifestación, hubo reclamos a los directivos que fueron desoídos e incluso una denuncia penal, la cual recién ayer llegó a manos del magistrado Jiménez.

El viernes la fiscal requirió la instrucción de una causa penal contra seis alumnos del Roque González por el delito de distribución de material con contenido sexual, previsto y penado en los artículos 119 y 128 primer párrafo del Código Penal Argentino.

Jiménez no se expidió al respecto, pero tendrá que decidir si acepta o rechaza la solicitud que fue argumentada en un escrito de cuatro carillas en el cual también la fiscal propone medidas inmediatas en relación a los involucrados, como el secuestro y peritaje de sus teléfonos celulares y prohibición de acercamiento hacia las estudiantes víctimas.

“Lo primero en que debemos tener certeza es la edad, si tienen 14 y 15 años, la ley no los contempla. Hay que determinar la edad. La ley penal no persigue a los chicos de 14, 15 años sino a los mayores de 16 años. Este es un sistema mixto, la fiscalía propone y el juez evalúa y es el que toma la decisión”, afirmó Jiménez en diálogo con El Territorio.

Consultado sobre el hecho de que las víctimas y los denunciados convivan en la misma aula, tras la exposición del caso la semana pasada, señaló que “mientras tanto tendrá que resolverse en el ámbito administrativo” haciendo responsable al establecimiento escolar de disponer medidas.

El Ministerio de Educación tomará medidas

Las instituciones educativas no están al margen de lo sucedido en el colegio Roque González de Posadas. Mañana a las 10 habrá reunión entre el juez César Jiménez y el ministro de Educación, Miguel Sedoff, en

la que el magistrado anticipó que planteará la necesidad y obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) y ratificó que “alguna medida vamos

a tomar, garantizando los derechos de los alumnos. Por su parte, Sedoff manifestó a El Territorio: “Estamos trabajando en lo que nos informó la escuela y buscando una resolución que preserve los derechos de todos dentro del marco convivencial vigente”. Asimismo, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) pidió informes a las autoridades del Roque González.