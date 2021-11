En Irigoyen esperan que crezca el tránsito por el paso

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

A la par de las nuevas flexibilizaciones en las exigencias sanitarias, en Bernardo de Irigoyen crece el movimiento en el paso internacional que une la comuna con Dionisio Cerqueira, Brasil.



En este sentido, y a dos semanas de producirse la reapertura del paso, se reportó ayer un intenso movimiento sobre la frontera para el ingreso al país.



Según un relevamiento que realizó El Territorio en la zona, se observó un importante número de cruces de brasileños hacia Irigoyen, con el objetivo de realizar compras por la diferencia a favor del comercio argentino.



Asimismo, precisaron que con la no exigencia del test de antígenos, el movimiento de personas y de vehículos será mayor. Y en Bernardo de Irigoyen no se exige el PCR negativo con 72 horas de anticipación, en el marco de una prueba piloto únicamente para el tránsito vecinal fronterizo con los municipios de Cerqueira y el lindante Barracao.



Por otra parte, recordaron que prima el tráfico fronterizo más que con fines turísticos. Es que para aquellos no residentes, deben realizarse el PCR, exigencia que desalienta el cruce por los altos costos que representa su realización.



Y en el día de la habilitación para el turismo internacional de cualquier parte del mundo, en el cruce Irigoyen-Cerqueira no se registró el tránsito de este tipo de visitante.