Confirmaron la postergación del inicio del juicio oral

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Apenas 15 minutos antes del vencimiento del plazo previsto, la defensa del ex sargento de la Policía de Misiones Pedro De Mattos activó ayer el último recurso que le restaba para dilatar la realización del debate oral por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá.



Tal como anticipó El Territorio en su edición del último domingo, por un artilugio diseñado por el abogado posadeño Eduardo Paredes, en la víspera su colega obereña Cristina Salguero asumió como codefensora de De Mattos y obligó a la inhibición de la fiscal del Tribunal Penal Uno de Oberá, Estela Salguero, tía de la letrada.



Ocurre que al ser familiar de la codefensora de uno de los trece imputados, la representante del ministerio fiscal se vio obligada a excusarse de actuar en el juicio, tal como estipula el procedimiento legal vigente.



Precisamente, la estrategia tuvo como objeto apartar del debate oral a la fiscal Salguero, quien posee una reconocida trayectoria y firmeza para de fundamentar la acusación.



Asimismo, la defensa de De Mattos logró suspender por algunas semanas el inicio del juicio, habida cuenta al cumplimiento de plazos y requisitos de una nueva notificación a las partes.



Ante la consulta de este diario, una fuente judicial anticipó la subrogación estará a cargo de la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Myriam Silke.



Al respecto, por acordada, de darse el apartamiento del fiscal del Tribunal subroga el fiscal que tuvo a su cargo el requerimiento de elevación a juicio, en este caso Silke.



El reclamo del hijo

Con relación a la nueva fecha de juicio, según el Artículo 375 del Código Procesal Penal de Misiones sobre la designación de audiencia, se indica que “vencido el término de citación a juicio conforme al Artículo 369 del presente Código y cumplida la instrucción suplementaria o tramitadas las excepciones, el presidente fija día y hora para el debate, con intervalo no menor de diez días, y ordena la citación del fiscal, partes, defensores y de los testigos, peritos e intérpretes que deben intervenir”.



En consecuencia, según los plazos previstos, el juicio aún podría concretarse en noviembre.



Ayer, en diálogo con este medio, Lucas Wasyluk, hijo de la víctima y querellante particular junto a su abuela paterna Bárbara Chitouski (83), expresó su sorpresa e indignación por la suspensión del debate.



“Parece mentira, pasaron más de diez años del asesinato de mi papá y siguen dando vueltas con el juicio. Parece que no quieren que salga nunca, como si la vida de mi papá no valía nada. Me da mucha impotencia, mucha tristeza. Mi abuela tiene 83 años y se merece justicia por lo que le hicieron al hijo. Ella está enferma y muy triste con todo esto. A veces pienso que los asesinos tienen más derecho que el resto”, lamentó.



Máxima pena

La presentación de la víspera, lo que derivó en la postergación del debate, fue concretada por la defensa del ex sargento De Mattos, quien será juzgado por “tortura seguida de muerte” y podría ser condenado a prisión perpetua.



La misma calificación alcanza al ex cabo Carlos Antonio Gómez y al ex agente Ricardo Javier Rodríguez, ya que los tres cumplían funciones en la Comisaría de Villa Bonita y fueron quienes redujeron y detuvieron a la víctima, la noche del 25 de abril del 2011. Para la justicia, De Mattos, Gómez y Rodríguez fueron los responsables de propinarle el mayor castigo a Wasyluk, por lo que permanecieron más de tres años detenidos. Fueron liberados en mayo del 2015 tras pagar una caución de 50 mil pesos cada uno, por lo que esperan el juicio en libertad, como los otros diez implicados.

En cifras

13 Son los imputados que tiene el juicio que debe realizarse en el Tribunal Penal de Oberá. Tres de ellos serán juzgados por "tortura seguida de muerte".