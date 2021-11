Negri arribó a Misiones para brindar apoyo a Arjol

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

En el marco de la campaña de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Mario Negri arribó ayer a Posadas y acompañó a los candidatos Martín Arjol y Florencia Klipauka que competirán por una banca nacional en los próximos comicios. En la sede principal de la UCR, se realizó un encuentro de la dirigencia y los militantes, entre ellos, el ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea, Luis Pastori, y Humberto y Alfredo Schiavoni.



En ese marco, Arjol indicó estar “muy contento, con una emoción y ganas en cada reunión que se hace en distintos lugares de la provincia”.



Y adujo que “todos los precandidatos de las otras listas del Frente también me brindaron su apoyo, nuestros dirigentes están a la altura de las circunstancias y saben que hay una Argentina que nos duele”.



Negri, en tanto, realizó críticas a la actual gestión del gobierno y señaló que, en caso que Juntos por el Cambio gane “se debe pensar en profundos cambios, en una revolución de la educación”.



“Debemos cambiar la filosofía que el kirchnerismo cambió; hay que pensar que el trabajo no es subsidio. Una Argentina moderna es el modelo que tenemos que apostar”, manifestó Negri en su mensaje.



“Hace muchos años que hay problemas estructurales en Argentina, pero ahora estamos ante un punto de inflexión. Hay dos extremos que no se pueden sostener más: el liberalismo y el populismo extremo”, señaló ante la militancia radical.